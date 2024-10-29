Kahve devi Starbucks’ta kriz! Bu kez çalışanlarını işten atmakla tehdit etti

İsrail-Filistin savaşının başından bu yana İsrail’e verdiği destek nedeniyle boykotların hedefinde olan ve bilançosunda ağır darbe alan kahve devi Starbucks’ta sular durulmuyor.

Uzun süredir fırtınalı günler geçiren kahve zinciri bu kez de çalışanlarına attığı mail ile gündem oldu. Starbucks ofise geri dönmeyen personelini işten atmakla tehdit ediyor.

Haftada üç gün ofise gelmeyenlere uyarı yapıldı

Starbucks, şirket çalışanlarına haftada üç gün ofise gelmedikleri takdirde işten atılabilecekleri konusunda uyarı maili attı.

Bloomberg News tarafından görülen ve şirketin bölümlerinden birine gönderilen bir nota göre, Starbucks Ocak ayından itibaren kahve zincirinin ofise dönüş politikasına uymayan çalışanları sorumlu tutmak için “standartlaştırılmış bir süreç” uygulayacak.

Çalışanlarını işten atmakla tehdit etti

Starbucks’un çalışanlarına gönderdiği e-postada, sonuçların “işten ayrılmaya kadar varabileceği” belirtiliyor. Bu mesaj, Brian Niccol'ün icra kurulu başkanlığı görevini devralmasının üzerinden iki ay geçmeden şirketin karma çalışma kurallarının uygulanması kararının ardından geldi. Niccol, geçtiğimiz ay çalışanlara işlerini yapabilmek için nerede çalışmaları gerekiyorsa orada çalışmaları gerektiğini, ancak bu yerin genellikle ofis olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Hibrit çalışanlarda değişiklik yok

Starbucks, hibrit çalışanlara yönelik beklentilerinin değişmediğini ve tatil, hastalık süresi ve iş seyahatlerinin hesaplama dışında tutulduğunu söyledi. Şirket, çalışanların fiziksel, zihinsel, duyusal bozukluk veya başka bir engel nedeniyle zorunluluktan muafiyet talep edebileceklerini söyledi.

Şirket, Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Ekiplerini mevcut hibrit çalışma politikamızdan sorumlu tutan liderlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Çalışanlar açık mektup göndermişti

Geçen yılın başlarında, şirket haftada üç gün ofise gelme zorunluluğunu uygulamaya çalıştığında, düzinelerce şirket çalışanı açık bir mektup imzalayarak buna karşı çıkmıştı.

Niccol'ün Kaliforniya'da yaşamasına ve şirketin kurumsal jetiyle Seattle'a seyahat etmesine izin veren kendi çalışma düzenlemesi, bazı çalışanların tepkisine yol açtı. Starbucks, Niccol'un zamanının çoğunu Seattle'da ya da mağazaları ziyaret ederek geçireceğini söyledi. Bazı çalışanlar, ofis içi gereklilikleri kısıtlamadığı sürece CEO'nun nerede olduğunu önemsemediklerini söylemişti.

Nota göre Starbucks ayrıca salı gününü genel merkezdeki tüm çalışanlar için ortak bir katılım günü olarak zorunlu kılmaktan uzaklaşıyor, bunun yerine beklentileri ekip düzeyinde belirliyor.