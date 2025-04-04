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Kanada’dan Trump’ın vergilerine misilleme sinyali

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri çerçevesinde Kanada’ya getirilecek yüzde 25’lik otomobil tarifesine karşı gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi
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Kanada’dan Trump’ın vergilerine misilleme sinyali
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilişkin Ottawa'da basın toplantısında konuştu.

Trump'ın açıkladığı tarife artışları kapsamında Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceklerini dile getiren Carney, "Bu önlemleri gönülsüzce alıyoruz." ifadesini kullandı.

Carney, söz konusu önlemlerin "ABD'de maksimum, Kanada'da ise minimum etkiye yol açacak şekilde" düzenleneceğini belirtti.

Trump'ın aksine, Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobil parçalarına tarife uygulamayacağını duyuran Carney, ABD yönetiminin tarifeler nedeniyle kendi vatandaşına vereceği olası zarardan dolayı "nihayetinde rota değiştireceğini" vurguladı.

Mark Carney ayrıca, "Kendi politikaları ABD'li ailelere zarar verecek. Bu durum, Kanada'yı olduğu kadar ABD'nin diğer ortaklarını da zorlayacak." dedi.

Trump'ın yeni tarife planı

Başkan Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Trump'ın dün imzaladığı kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor.

Bunlar arasında Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliğine yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı tarife uygulanması planlanıyor.

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