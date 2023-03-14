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Kriz kahininden, Silicon Valley Bank yorumu

2008 finansal krizini öngören Scion Asset Management kurucusu Michael Burry, Silicon Valley Bank'ın iflasına ilişkin, "Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
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2008'deki konut kirizini önceden tahmin etmesinin ardından 'kriz kahini' olarak anılmaya başlanan Scion Asset Management kurucusu Michael Burry, Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından " Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" yorumunu yaptı.

Piyasalara ve ekonomiye yönelik önceden de tahminini paylaşan Burry, ABD'de enflasyonun yeniden yükseleceğine yönelik beklentisini dile getirerek, yatırımcılara "sat" önerisinde bulunmuştu.

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