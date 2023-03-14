Kriz kahininden, Silicon Valley Bank yorumu
2008 finansal krizini öngören Scion Asset Management kurucusu Michael Burry, Silicon Valley Bank'ın iflasına ilişkin, "Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" yorumunu yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2008'deki konut kirizini önceden tahmin etmesinin ardından 'kriz kahini' olarak anılmaya başlanan Scion Asset Management kurucusu Michael Burry, Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından " Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" yorumunu yaptı.
Piyasalara ve ekonomiye yönelik önceden de tahminini paylaşan Burry, ABD'de enflasyonun yeniden yükseleceğine yönelik beklentisini dile getirerek, yatırımcılara "sat" önerisinde bulunmuştu.