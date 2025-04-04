Küresel ekonomide bu da oldu; IMF, ABD'yi eleştirdi

ANKARA (EKONOMİ)

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF basın birimi tarafından duyurulan açıklamasında, ABD’nin uygulamaya aldığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye etkilerinin araştırıldığını belirtirken, bu etkinin negatif olacağına işaret etti.

Georgieva, ABD’yi uyararak, “Açıklanan gümrük vergisi tedbirlerinin makroekonomik etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz ancak (ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin) büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel görünüm açısından önemli bir risk teşkil ettiği açıktır. Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınmak önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve ticaret ortaklarını, ticari gerilimleri çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Georgieva, ABD tarifesinin etkisine ilişkin değerlendirmenin, her yıl yapılan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantısı öncesi yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda yer alacağını duyurdu.