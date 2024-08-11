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Milyarder yatırımcı Mobius'tan 'Kara Pazartesi' uyarısı

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, hisse senetlerinde son dönemde yaşanan satış dalgasına ilişkin, ekonominin geleceğine dair bir uyarı işareti olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Milyarder yatırımcı Mobius'tan 'Kara Pazartesi' uyarısı
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Milyarder yatırımcı Mark Mobius, piyasalarda geçen hafta yaşanan 'Kara Pazartesi'yle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Mobius Capital Partners CEO'su, borsada yaşanan sert düşüşün beklenmedik bir olay olmadığını, bunun ekonomide daha fazla sorunun habercisi olabileceğini söyledi.

ABD seçimleri

The Economic Times'a konuşan Mobius, pazartesi yaşanan satış dalgasının teknik bir nitelik taşımadığını belirterek, dünya genelinde artan jeopolitik gerginliklere ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine işaret etti.

Mobius, "Bunların hepsi bir araya geldiğinde büyük bir belirsizlik oluşuyor. Japonya'daki durum bir zincirleme reaksiyon başlattı ve tabii ki ABD piyasası düştü. Hisse senetleri ileride daha fazla düşüş yaşayabilir" dedi

Mobius, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son birkaç yıldır enflasyonu düşürme çabaları kapsamında "dramatik" biçimde azalttığı para arzında da ekonomik yavaşlama uyarılarının bulunduğunu kaydetti.

"Şimdi bu azalmanın etkilerini hissediyoruz" diyen Mobius, para arzının şu anda olduğundan çok daha fazla artırılmaması durumunda küresel durumu etkileyeceğine dikkat çekti.

"Daha fazla nakit tutmak için iyi zaman"

Yatırımcılara tavsiyede bulunan Mobius, kenarda daha fazla nakit tutmak için iyi bir zaman olabileceğini belirterek, "Hisse senedi piyasasındaki bozulmalar genellikle gerçek ekonomik etkiler görülmeden önce sinyaldir. Portföyünüzün belki yüzde 20'sini nakit olarak tutmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü ileride fırsatlar olacak ve biraz nakit bulundurmak iyi bir fikir" dedi.

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