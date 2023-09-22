Nomura'dan 'mekanik satış' uyarısı

Japonyanın en büyük bankalarından biri Nomura'nın Stratejisti Charlie McElligott'a göre, ABD hisse senedi fiyatlarındaki son düşüş, hisse senetlerini "mekanik satış" baskısını tetikleyebilecek ve aşağı yönlü bir hareketi hızlandırabilecek bir tehlike bölgesine soktu.

McElligott, son dört haftanın en düşük seviyesine yaklaşan S&P 500'ü "mekanik satış" ya da opsiyon satıcıları ve emtia ticareti danışmanları dahil olmak üzere bazı trend takip eden yatırımcılar tarafından hisse senedi satışı başlatmanın eşiğine geldiğini söyledi.

Yayınladığı yatırımcı notunda, "Pahalı" ABD hisse senetleri, potansiyel aşağı yönlü "hızlandırıcı" akışları tetikleyebilecek bir konuma geldi" değerlendirmesini yapan McElligott, S&P 500'ün 4.400'ün altına inmesinin dealerları "kısa gama" bölgesine yerleştireceğini tahmin ediyor.

Satışlar, beklenen borsa dalgalanmalarının opsiyon bazlı bir göstergesi olan Cboe Volatilite Endeksi'ni de yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.

McElligott'a göre bu durum, yatırımcıların satışlara karşı sigortalamak için kullandıkları VIX alım opsiyonlarını satan satıcıların, VIX'in özellikle 17 ve 20 seviyelerinin üzerine çıkmasıyla sıkışabileceği anlamına geliyor.