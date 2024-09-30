Powell'dan 'faiz' mesajı: Faiz indirimleri aceleye gelmeyecek, ekonomik veriler belirleyici olacak

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirim yaparak para politikasında gevşeme sürecine girdi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, bu adımın ardından yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerinde aceleci davranılmayacağının altını çizdi.

Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed’in para politikasını "daha nötr" bir noktaya getirmeyi hedeflediğini, ancak bu süreçte kesin bir yol haritası izlenmeyeceğini vurguladı. Powell’ın açıklamalarında, ekonomik verilerin gelecekteki para politikası kararlarını yönlendireceği mesajı öne çıktı.

CNBC-e'nin haberine göre Nashville’deki etkinlikte konuşan Powell, Fed yetkililerinin bundan sonraki süreçte verilerin bütünlüğüne odaklanacaklarını ve ekonominin gelişimine göre politika adımlarını belirleyeceklerini ifade etti. Özellikle enflasyonu düşürme ve işgücü piyasasını destekleme arasındaki hassas dengeye dikkat çeken Powell, ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişmesi halinde, para politikasının daha tarafsız bir çizgiye doğru ilerleyeceğini belirtti.

"Ekonomi genel olarak tahminlerimize paralel ilerlerse, politika zaman içinde daha tarafsız bir duruşa doğru evrilecektir"

"İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak tahminlerimize paralel ilerlerse, politika zaman içinde daha tarafsız bir duruşa doğru evrilecektir. Ancak bu, önceden belirlenmiş bir yol değil," diyen Powell, toplantıdan toplantıya veriler ışığında kararlar alınacağını sözlerine ekledi. Powell, iki taraflı risklerin varlığına dikkat çekerek, Fed’in para politikasını bu doğrultuda yeniden şekillendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Mart 2022'den bu yana Fed, enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımlarına başlamıştı. Ancak Powell, işgücü piyasasının geçtiğimiz yıl içinde belirgin şekilde soğuduğunu ve mevcut şartların artık daha farklı bir politika duruşunu gerekli kıldığını belirtti. Powell, işgücü piyasasındaki mevcut dayanıklılığın sürdürülebileceğine dair Fed’in güveninin arttığını, bu nedenle politika yapıcıların faiz oranlarını yeniden ayarladıklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamanın gerekli olmadığına inandığını belirtti. Buna karşın, Powell bir sonraki adımın ne olacağına dair herhangi bir ipucu vermedi ve para politikası kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini dile getirdi.