Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ekonomi alanındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan hızlı yükselişin, küresel ekonomideki dönüşüm sürecini teyit ettiğini vurgulayan Siluanov, "Gerçekten bir dönüm noktasındayız. Gelişmekte olan ekonomiler, potansiyel açısından G7 ülkelerini çoktan geride bıraktı. Böyle bir dönüşüm 'acısız' gerçekleşmiyor." ifadesini kullandı.

Siluanov, Rusya ve Çin'e yönelik yaptırım ve kısıtlamaların da söz konusu dönüşüm süreciyle ilgili olduğunu kaydederek, yaptırımlardan ötürü her ülkenin zarar gördüğünü bildirdi.

Rus ekonomisinin ise ayakta kaldığını anlatan Siluanov, "Ekonomimiz geçen yıl yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi üretimi ve vatandaşların geliri de büyüyor." bilgisini verdi.

Ülkesindeki bütçe konusunun da kontrol altında olduğuna değinen Siluanov, şunları kaydetti:

"Gelirler iyi durumda, hatta beklentilerimizin biraz üzerinde. Faiz oranındaki artışın ekonomik faaliyeti etkilediği açık. Aşağı yönlü enflasyon hareketinin, Rusya Merkez Bankasının para politikasını yumuşatmasına olanak sağlayacağını umuyoruz."

Siluanov, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Şu anda bütçe kuralı doğrultusunda iç pazardan kredi temin ediliyor. Yuan cinsinden kredi çekme hakkı da bulunuyor. Çinli ortaklarla görüşmeler uzun süredir sürüyor ancak henüz bir karara varılmadı." açıklamasında bulundu.