Rusya MB Başkanı Nabiullina: Faiz artırımlarına bir süre için ara verdik

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının beklenmedik bir şekilde temel faiz oranını yüzde 21'de tutmasının ardından cuma günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda faizi sabit tutmayı, yüzde 22'ye ve yüzde 23'e yükseltmeyi tartıştıklarını belirtti.

Nabiullina, “Kredilerde belirgin bir yavaşlama görüyoruz. Bir süre ara veriyoruz. Farklı politika türlerinin gecikmeleri göz önüne alındığında, şu anda 23 ortasından bu yana para politikasının sıkılaştırılması olarak yapılan her şeyin enflasyon üzerindeki etkisinin maksimum olduğu dönemdeyiz. Politikamız aşırı senaryolardan kaçınmayı amaçlıyor. Yani, ekonominin daha fazla ısınmasına izin veremeyiz, aşırı ısınmanın azalmasına izin vermeliyiz ve aynı zamanda aşırı soğumadan da kaçınmalıyız. Dolayısıyla bunu dikkatle izliyoruz” dedi.

Nabiullina, faiz oranları yükseltildiğinde politika ile ilgili şikayetlerin yaygın olduğunu ve merkez bankasını etkilemediğini söyledi ve “Kararımızı durum değerlendirmemize dayanarak veriyoruz” diye konuştu.

Bununla birlikte Nabiullina, enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde merkez bankasının Şubat toplantısı da dahil olmak üzere kilit faiz oranını yeniden yükseltebileceğini söyledi.

Capital Economics ekonomistlerinden Liam Peach, “Merkez Bankası'nın bugünkü kararının politika yapıcılar üzerindeki dış baskıdan kaynaklandığı hemen belli olmuyor. Bu, önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken bir konu olacak. Bu açıkça yüksek enflasyonu pekiştirebilecek bir risktir” dedi.