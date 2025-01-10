  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 48 yükseldi
Takip Et

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 48 yükseldi

Rusya'da sıfır otomobil satışları, geçen yıl 2023’e göre yüzde 48 artarak 1 milyon 571 bine ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 48 yükseldi
Takip Et

Rusya merkezli Avtostat’tan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artarak 1 milyon 571 bine çıktığı belirtilirken, Aralık 2024’te ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3'lük artışla 123 bine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Yeni satışlarda yüzde 28 payla Lada markasının öne çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markaların da satışlarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus ekonomisinde 2025'te soğuma bekleniyorRus ekonomisinde 2025'te soğuma bekleniyorKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Almanya'nın bütçe açığında artış sürüyor
Almanya'nın bütçe açığında artış sürüyor
Alman konut inşaatı şirketlerinin siparişlerinde sıkıntı sürüyor
Alman konut inşaatı şirketlerinin siparişlerinde sıkıntı sürüyor
Rus ekonomisinde 2025'te soğuma bekleniyor
Rus ekonomisinde 2025'te soğuma bekleniyor
ABD ve Çin arasında ticaret savaşları yeniden başlar mı?
ABD ve Çin arasında ticaret savaşları yeniden başlar mı?
Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Küresel konteyner navlun fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Küresel konteyner navlun fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı