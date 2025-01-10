Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 48 yükseldi

Rusya merkezli Avtostat’tan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artarak 1 milyon 571 bine çıktığı belirtilirken, Aralık 2024’te ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3'lük artışla 123 bine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Yeni satışlarda yüzde 28 payla Lada markasının öne çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markaların da satışlarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.