Tarifelere mola satışlara ara!

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10’luk temel vergiyi ödeyecek. Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi ise, Çin7in misillemelerine yanıt olarak yüzde 125’e çıkarıldı. ABD-Çin arasında iplerin gerilmesi emtia piyasalarında talep baskısıyla oluşan satışların hız kesmesini sağladı.

Petrol 60 doların üzerine geri döndü

Petrol fiyatları tarifelerin yüzde 10’luk taban seviyesine geri getirilmesiyle yeniden 60 doların üzerine çıktı. Brent petrolü, 59 dolardan 64 dolara gelirken, Amerikan ham petrolünün varili 55 dolardan 61 doların üzerine yükseldi. Tarifelerde duraklama piyasalara bir miktar rahatlama sağlasa da, özellikle Çin ile ticaret cephesinde hala çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizliğin küresel büyümeyi etkilemesi petrol için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak piyasa tarifelerin mola vermesiyle biraz soluklandı.

Avrupa doğalgazına doping

Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri, piyasaların ABD ticaret tarifelerinde geçici bir duraklamadan memnuniyet duymasıyla yedi aylık düşük seviyeden toparlanarak yüzde 6’nın üzerinde sıçrama yaptı ve €35,7/MWh seviyesine çıktı. Trump’ın açıklaması, enerji talebini etkileyebilecek küresel bir yavaşlama korkularını hafifletti. Ancak ABD-Çin ticaret gerginliğinin LNG akışları üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.

Kırmızı metal destek buldu

Bakır ve diğer temel metaller, Başkan Trump’ın 90 günlük gümrük vergisi arasını takiben yükseldi. Ancak, açıkça, kilit metal tüketicisi Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 125’e yükseltilmesi yükselişi sınırlandırdı. Comex’de vadeli işlemler pound başına 4.1 dolardan 4.35 dolara geldi. Uzun vadeli kaygılar ise sürüyor. Ticaret savaşı tüketici güvenini olumsuz etkileyecek, risk iştahını zayıflatacak ve hammadde talebini baskılayacaktır. Ancak, uzun süreli bir ticaret savaşı ihtimali, Pekin’in daha agresif teşvik önlemleri açıklaması yönündeki beklentileri de artırdı. Bu, bakır ve diğer endüstriyel metallerdeki düşüşü sınırlayabilir.

Tarım da biraz rahatladı

ABD’nin Asya ülkelerine yoğunlaşan ek tarifeleri 3 ay boşunca yüzde 10 ile sınırlandırması tarıma da yansıdı. Önemli tarım üreticileri Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi ülkelere yönelik tarifelerin duraksaması kauçuk, palm yağı, şeker, kahve fiyatlarında yüzde 1 ila yüzde 4 oranında yukarı yönlü harekete neden oldu.

Altın ETF’lerine 3 ayda 21 milyar dolar aktı

ABD’nin Çin’i uyguladığı vergileri yüzde 125’e çıkarmasından altın nemalandı. Ons altın dün 3.120 dolara doğru tırmanıp, rekor seviyelere yaklaştı ve ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla güvenli liman talebinin etkisiyle önceki seanstan yüzde 3’ten fazla kazanç elde etti. İki büyük ekonomi arasındaki vergi vitesinin sürekli yükselmesi yatırımcıyı altına yöneltiyor. Bu arada Fed’in büyüme endişelerinin arttığını gösteren son tutanaklar da fiyatları destekledi. Bu arada, Dünya Altın Konseyi ise 1. çeyrekte altına dayalı ETF’lere 226,5 ton giriş yapıldığını, bunun da 21,1 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi. Bu da piyasalardaki kaos ortamında yatırımcının altın tercih etmeye devam ettiği ortaya koydu.