Ünlü Yatırımcı Dalio: Nakitte kal, tahvilden uzak dur

Bridgewater Associates LP kurucusu Ray Dalio, Singapur'da düzenlenen 10. Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde konuştu. Dalio, mevcut ortamda yeni bir makro yatırımcı şapkası takması istendiğinde, "Borç, tahvil ve bu tür şeylere sahip olmak istemiyorum. Şu anda geçici olarak nakit paranın iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bütçe açığının büyüklüğünün ABD'nin dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara çok sayıda tahvil satmasını gerektirdiği ortamda, faiz oranlarını alacaklılar için cazip ancak ihraççıya zarar verecek kadar yüksek olmayan bir seviyede tutmanın zor olduğunu söyleyen Dalio, yatırımcılar satmayı tercih ettiğinde, faizleri yükselttiğinde, merkez bankasının para basıp tahvil alıp almayacağına karar vermesi gerekeceğini ve bunun da enflasyon baskılarını artıracağını sözlerine ekledi.

Dalio, "Şu anda bu dinamiğin gerçekleştiğini görüyoruz. Ben şahsen tahvillerin uzun vadede iyi bir yatırım olmadığına inanıyorum" dedi.