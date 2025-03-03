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Warren Buffett'tan Trump’ın gümrük tarifelerine eleştiri: Bu bir savaş eylemidir

Ünlü milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buffett, bu tür vergilerin belli bir noktada “savaş hamlesi” olarak değerlendirilebileceğini belirterek, ekonomik sonuçlarının yeterince hesaba katılmadığını vurguladı.

Haber Merkezi
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Warren Buffett'tan Trump’ın gümrük tarifelerine eleştiri: Bu bir savaş eylemidir
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Ünlü milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik etkilerini ele alırken, bu tür politikaların enflasyonu yükseltme riski taşıdığını ve nihayetinde tüketicilere olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

"Bunlar bir dereceye kadar savaş eylemi"

CBS News’ten Norah O’Donnell’a röportaj veren milyarder yatırımcı, “Tarifelerle ilgili çok deneyimimiz oldu. Bunlar bir dereceye kadar bir savaş eylemidir. Zamanla, mallar üzerinde bir vergi haline geliyorlar. Yani, bunları diş perisi ödemiyor sonuçta. Peki sonra ne olacak? Ekonomide her zaman bu soruyu sormak zorundasınız. Her zaman ‘Sonra ne olacak?’ diye sorarsınız” diye konuştu.

"Dünyadaki en ilginç konu"

CBS tarafından ekonominin mevcut durumu sorulduğunda Buffett doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Buffett, “Bence bu dünyadaki en ilginç konu ama konuşmayacağım, bu konuda konuşamam. Gerçekten konuşamam” dedi.

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