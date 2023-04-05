WGC: TCMB altın almaya devam ediyor

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, merkez bankalarının altına olan yoğun ilgisi sürüyor. Yayımlanan raporda küresel altın rezervlerinin Şubat ayında net 52 ton artarak üst üse 11 ay arrtığı belirtildi. Yılbaşından bugüne ise merkez bankalarının toplam net alımları 125 ton seviyesinde bulunuyor.

WGC'nin kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu, en azından merkez bankalarının yıllık bazda net alıcı haline geldiği 2010 yılına kadar olan bir dönemin en güçlü başlangıcı" açıklamasında bulunarak 2023 yılı için küresel merkez bankalarının altına olan talebinin diri olduğunu ve talep ivmesinin gücünü koruduğunu ifade etti.

Şubat ayının en büyük alıcısı ise 25 ton alımla Çin Merke Bankası (PBOC) oldu.

TCMB'nin elinde 587 ton altını bulunuyor