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Yüksek gümrük tarifeleri etkilemedi: Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı arttı

Çin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine elektrikli araç ihracatı, birliğin gümrük tarifelerini yükseltmesine rağmen yıl sonunda artış kaydetti.

AA
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Yüksek gümrük tarifeleri etkilemedi: Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı arttı
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Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, aralık 2024 döneminde Çin'den AB ülkelerine 32 bin 849 araç ihraç edildi.

İhracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarken gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin etkisiyle önceki iki ayda kaydedilen düşüş eğilimi tersine döndü.

AB'nin gümrük tarifelerini yükseltmesinin ardından Çin'in ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 40, kasımda ise yüzde 25 azalmıştı.

Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı 2024 yılı genelinde de yüzde 6 azaldı.

AB Komisyonu, ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal araçlara yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.

AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024'teki oylamada Komisyonun Çin'den ithal elektrikli otomobillere getirdiği ilave gümrük vergilerine onay vermişti.

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