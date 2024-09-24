Dünyanın en zengin adamıydı: Serveti 9 ayda 30 milyar dolar eridi!

Louis Vuitton, Marc Jacobs, Bulgari, Dior gibi lüksün kalesi markaları çatısı altında bulunduran LVMH kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault, 2024 yılı başından bu yana dünyada en çok para kaybeden zengin olunca, dünyanın en zengini unvanından da uzaklaştı.

Bloomberg ve Forbes’un milyarderler listelerinin zirvesinde yer alan Arnault, listelerde 5. Sıraya geriledi.

Arnault, 2024 Mart ayında servetinin zirvesinde bulunurken, dünyanın en zengin kişisi unvanına da sahipti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yılbaşından bu yana 30,3 milyar dolar servetinin eridiği görülen Arnault'un net varlığı 177 milyar dolara gerilerken, sıralamada da 5. oldu.

Listede yer değiştirdi

Tesla CEO'su Elon Musk’ın 1. sırada yer aldığı listede, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 2. sırada, Oracle kurucu ortağı Larry Ellison 3. sırada ve yine bir zamanlar dünyanın en zengini olan Meta CEO'su Mark Zuckerberg de 4. sırada yer aldı.

En çok para kaybeden zengin

Arnault'un serveti yılbaşından bu yana 30,3 milyar dolar azalırken, Bloomberg sıralamasında en çok para kaybeden oldu.

Bloomberg sıralamasında ilk 10’da yer alan tek Avrupalı olan Arnault, Forbes'un listesinde de Mart 2024’te 233 milyar dolar olan servetiyle lider olurken, şu anda 173,7 milyar dolar servetiyle 5. Sırada yer alıyor.

LVMH hisseleri değer kaybetti

Lüks sektöründe pandemi sonrası yaşanan patlama, dünyada enflasyonist ortamda gerilerken, faizlerdeki yükseliş de durgunluk endişelerini tetikleyince talep düştü.

LVMH hisseleri, zayıf talep nedeniyle mart ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 30, yılbaşından bu yana da yüzde 15 aşağıda işlem görüyor.