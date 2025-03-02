Edip Akbayram neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM NEDEN ÖLDÜ?

Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM HASTALIĞI NEYDİ?

Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

EDİP AKBAYRAM GERÇEK ADI NEDİR?

Sanatçı Edip Akbayram'ın tam adı Ahmet Edip Akbayram'dır.

EDİP AKBAYRAM KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.