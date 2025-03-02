Edip Akbayram hayatını kaybetti

Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu. Hastanede yoğun bakımda olan Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı.

9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

İki kez operasyon geçiren ve hastanede yoğun bakım servisinde olan Edip Akbayram, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Edip Akbayram kimdir?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.