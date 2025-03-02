Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu
74 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Akbayram'ın cenaze programı detayları belli oldu.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edip Akbayram'ın cenaze programı
Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek.
Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.