  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu
Takip Et

Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu

74 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Akbayram'ın cenaze programı detayları belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu
Takip Et

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edip Akbayram'ın cenaze programı

Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Edip Akbayram neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?Edip Akbayram neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?Magazin

 

Edip Akbayram hayatını kaybettiEdip Akbayram hayatını kaybettiMagazin

 

Kültür-Sanat
Ünlü yönetmen Erhan Baytimur yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmenden acı haber
ABD'li efsane oyuncu Gene Hackman ve eşinin gizemli ölümü: Günler önce hayatlarını kaybetmişler
Gizemi çözülemedi: Efsane oyuncu ve eşi günler önce ölmüş
8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı
8’inci Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvuru süreci başladı
Oscar ödüllü efsane oyuncu Gene Hackman ve eşinin ölümü şüpheli bulundu
Oscar ödüllü efsane oyuncu ve eşinin şüpheli ölümü
Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Efsane oyuncu eşiyle birlikte ölü bulundu
Roberta Flack hayatını kaybetti
Roberta Flack hayatını kaybetti