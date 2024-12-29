Astroloji 2025’te Türkiye ekonomisi için neler söylüyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

İster inanın ister inanmayın, fallar insanların her daim ilgisini çekmiştir. Astroloji bir bilim mi, fal mı tartışması süredursun, ekonomi de Türkiye özelinde bazı dinamikleriyle fal bakmaya benzerken, 2025’te bizi neler beklediğini bir değişiklik yaparak bu kez astrologların ne söylediğini inceledik.

Hangi sektörler öne çıkıyor?

Hande Kazanova, Migros Türkiye’nin YouTube yayınında “2025 Yılında Başımıza Neler Gelecek?” başlığıyla 2025 yılına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kazanova, 2025’te gezegen değişimlerinin önemli değişikliklere yol açacağını söylerken, sanatçıların topluma yönelik çabalarının artacağını belirtti. Temmuz döneminde ABD kaynaklı değişimlerin hızlanacağını belirten Kazanova, sağlık sektörünün de 2025’te çok konuşulacağını belirtti. 7 Eylül sonrasında Türkiye için önemli değişimlerin beklendiğini belirtti.

Hangi alanlarda zorluklar var?

Aygül Aydın, Migros Türkiye’nin YouTube yayınında “2025 Yılında Başımıza Neler Gelecek?” başlığıyla 2025 yılına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aydın, 2023 yılında bu yana eğitim ve gelişim alanlarına yönelenlerin iş hayatında 2025’te de rahat edeceğini ancak iş hayatında da bireysel değişimlerin olabileceği bir yıl olacağını beklerken, sanat alanında da zorlanmaların görüleceğini belirtti.

Gündemden düşmeyecek ekonomik kurumlar

Habertürk’te Mesut Yar’ın konuğu olan Öner Döşer, 2025’te ABD, Rusya ve Ortadoğu’da önemli değişimlerin görülebileceğini ve Avrupa’da da mart ve nisan aylarındaki önemli değişikliklerin olabileceğini öngördüğünü belirtti. Döşer, 2025 yılında özellikle Ocak-Nisan döneminde savaşların öne çıkarak küresele dönüşmesinin konuşulacağını ve ekonomik depresyon konuşulacağını belirtti. Türkiye’nin çevre denizlerinde nisan ayında da gerilimlerin artabileceğini belirten Döşer, NATO, Fed ve IMF’in nisan ayına kadar çok gündemden düşmeyeceğini belirtti.

Vergi öne çıkıyor!

Dinçer Güner, katıldığı TV100 yanında öngörülerde bulundu. 2025’in önemli bir yıl olduğunu, gökyüzünde önemli değişikliklerin olacağını söylüyor ve dünyada taşların yerinden oynayacağını söylüyor. Hızlı dijitalleşme sürecine 2023’te girildiği söyleyen Güner, bunun 2044’e kadar devam edeceğini ve gelecek 3 yılda da dünyada sınır ve lider değişikliklerinin görüleceğini de belirtiyor. Şubat sonuna dek Bitcoin’de seyrin karışık süreceğini ancak nisan ve sonrasında 3-4 aylık süreçte de kripto varlıkların baskılanabileceğini belirtti. Türkiye’de vergi yapılandırmalarının önemli olduğu bir döneme girildiğini de belirtirken, 9 Şubat ve 5 Ağustos dönemlerinde önemli düzenlemeler görüleceğini de vurguladı. Yılın ikinci yarısında gayrimenkul alanında da rahatlatıcı gelişmeler görülebileceğini söyledi.

Kriptoya dikkat!

Can Aydoğmuş, katıldığı TV100 yanında öngörülerde bulundu. Aydoğmuş, 2025’te otoriter liderlerin artık döneminin sonuna gelindiğini belirtiyor. 2025’in ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinde bir rahatlama görüleceğini belirten Aydoğmuş, kriptolarda yükseliş trendinin genel olarak sürmesini beklediğini belirtti. Coinlerin geleceğinin açık olduğunu belirten Aydoğmuş, Türkiye ekonomisine yönelik 2025 ikinci yarısında TL’de değer kazanımı öngörüyor. Altın yükselişini de öngördüğünü belirten Aydoğmuş, Türkiye’de vergisiz alanlar ve kumarhaneler bölgesi gibi gelişmelerin de yaşanabileceğini öngördü.