  Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama: Durumu stabil, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama: Durumu stabil, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Evinde kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürerken hastaneden durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir" denildi.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama: Durumu stabil, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Dün İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürdürülüyor.

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

