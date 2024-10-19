Genç kalmaya çalışan milyarder "sıvı altın" adı verilen plazma değişimi yaptırdı

18 yaşına dönmeyi hedefleyen multimilyoner bir biyo-hacker, biyolojik saatini geri döndürmek için yaptığı son girişim kapsamında kanındaki "sıvı altın" plazmayı değiştirdi.

Amerikalı Johnson'ın plazması çıkarıldı ve yerine dokuların büyümesini ve onarılmasını sağlayan doğal protein bazlı albümin maddesi enjekte edildi. Uzmanlar bu işlemi insanın yağının değiştirilmesine benzetiyor.

Plazma, trombositlerin, kırmızı kan hücrelerinin ve beyaz kan hücrelerinin vücutta taşınmasını sağlayan madde. Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antikorlar içeriyor ve kişiyi daha uzun süre sağlıklı tutuyor.

“Terapinin amacı vücudumdaki toksinleri atmak”

Servetini teknoloji girişimcisi olarak kazanan Johnson sosyal medyada şunları yazdı:

“TPE vücudumdaki tüm plazmayı alıyor ve yerine albümin koyuyor. Terapinin amacı vücudumdaki toksinleri atmak. Kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.”

Independent’tan Emma Guinness haberine göre, uzun ömür arayışındaki Johnson aynı zamanda sıkı bir vegan diyeti uyguluyor, kapsamlı takviyeler alıyor ve cildi tonlamaya ve gençleştirmeye yardımcı olduğuna inanılan mavi ışığa maruz kalmak gibi çeşitli günlük terapilere katılıyor.

“Doktorun gördüğü en temiz plazma”

Görünüşe göre bu, doktorunun "şimdiye kadar gördüğü en temiz" diye tanımlanan plazmasına söz konusu tepkiyi vermesinde rol oynadı.

Johnson, değişim için nasıl hazırlandığını açıklarken şunları yazdı:

“Normalde yaptığımız gibi, bu tedaviden önce toksinler de dahil yaşlanma hızı, organ yaşları, mikroplastikler ve diğer birçok biyolojik belirteç gibi bir dizi temel ölçüm yaptık. Toplamda 6 tedavi uygulayacağım. 9 yıldır TPE yapan operatör, plazmamın şimdiye kadar gördüğü en temiz plazma olduğunu söyledi. Hem de açık ara. Bunu anlayamadı.”

Johnson'a göre, doktor plazmasından o kadar etkilenmiş ki, onu atmaya "kıyamamış" ve "sıvı altını" "dünyada iyi şeyler yapabilmek" için saklamış.

“18 yaşında biri olmaya çalıştığımı söylüyorum”

Johnson'ın plazması, oğlundan 1 litre bağış aldıktan sonra biyolojik yaşının 25 yıl düştüğünü iddia eden babası tarafından zaten kullanılıyordu ve şunları ifade etmişti:

“Bunun benim süper plazmamdan mı yoksa onun plazmasının alınmasından mı kaynaklandığını bilmiyoruz ancak sonuçlar yine de ilginç.”

"Dünyanın ilk çok kuşaklı plazma değişiminin" bir parçası olarak, Johnson ayrıca genç oğlunun kan plazmasının 1 litresini kendi vücuduna enjekte ettirdi ancak bunun bilinen hiçbir faydası olmadığını iddia ediyor.

Biyo-hacker BBC'ye şöyle espri yaptı:

“Şakayla karışık 18 yaşında biri olmaya çalıştığımı söylüyorum.”

Rejiminin en etkili kısımları

Johnson'ın yaşlanmanın etkilerini yavaşlatma girişimlerinden bazıları diğerlerinden daha başarılı olsa da çabalarının genel olarak işe yaradığını ve 0,64'lük "kişisel en iyi" oranda yaşlandığını söyledi.

"Artık her 19 ayda bir doğum günümü kutluyorum" diyen Johnson, daha önce The Independent'a yaptığı açıklamada rejiminin en etkili kısımlarının en basit olanları olduğunu söylemişti:

“İyi uyumak, iyi beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak.”