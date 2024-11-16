Kızı otopsi yapılması istemişti! Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan sanatçı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti. KOAH hastası olan Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu.

Ölüm nedeni: Hipertansif kardiyovasküler hastalıklar

Otopsi raporuna göre, Ahu Tuğba'nın doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Tuğba'nın ölüm nedeninin hipertansiyon sonucu ortaya çıkan hipertansif kardiyovasküler hastalıklar olduğu belirtildi.

"Otopsi yapılmasını ben istedim"

Magazin Sortie'ye konuşan kızı Anjelik Calvin,"Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." şeklinde bir açıklama yaptı.