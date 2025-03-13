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Sağlık durumu kötüleşen Tanyeli entübe edildi

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

Haber Merkezi
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Sağlık durumu kötüleşen Tanyeli entübe edildi
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Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Habertürk'te yer alan habere göre Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

En son 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

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