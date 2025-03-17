Tanyeli neden öldü, hastalığı neydi? Tanyeli ne kanseriydi? Tanyeli'nin gerçek adı ne, evli mi?

Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sanat ve müzik dünyasını yasa boğdu.

TANYELİ NEDEN ÖLDÜ?

Tanyeli'nin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ünlü dansçı bir süredir tedavi görüyordu.

TANYELİ'NİN HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü oryantal sanatçısı kanser ile mücadele ediyordu. Tanyeli son olarak entübe edilmişti.

TANYELİ NE KANSERİYDİ?

Tanyeli, 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

TANYELİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kanser ile mücadelesini kaybeden Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti.

TANYELİ GERÇEK ADI NE?

Tanyeli ismiyle tanınan ünlü oryantalın gerçek adı Öznur Kral'dır.

TANYELİ NERELİ?

Tanyeli, İzmir doğumludur. Annesi ve babası o 2 yaşındayken boşanan Tanyeli çocuk esirgeme kurumunda büyümüştü.

TANYELİ EVLİ Mİ?

Tanyeli, İlker Sünneli ile evliydi. Sünneli son olarak eşinin sağlık durumuyla ilgili "Sünneli, "Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi." açıklamasını yapmıştı.

TANYELİ SON HALİ?

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

TANYELİ KİMDİR

Türkiye’nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin bir kız kardeşi ve bir abisi vardır. Ailesi henüz o iki yaşında iken dağılan Tanyeli’nin çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ardından babaannesinin yanına verilen Tanyeli, 12 yaşında evden kaçarak İstanbul'a gelmiştir ve şarkıcılık yapan annesini aramıştır ve zorluklarla bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve iki kardeşine bakmak zorunda kalmıştır.

Tanyeli, ilk olarak mağaza satış temsilcisi olarak iş hayatına atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren oryantal dans alanında adını duyurmaya başlayan Tanyeli, Türkiye'nin önemli oryantal dansçılarından biri olarak ün kazanmıştır. Kariyeri boyunca oryantal dansçılığın yanı sıra oryantal dans eğitmenliği ve çeşitli televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, ayrıca bir kitap ve üç albüme imza atmıştır.