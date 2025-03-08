  1. Ekonomim
  2. Magazin
  3. Trump’tan NASA astronotları yorumu: Belki âşık olurlar, kim bilir?
Takip Et

Trump’tan NASA astronotları yorumu: Belki âşık olurlar, kim bilir?

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan NASA astronotları için ''Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki âşık olurlar, ne bileyim'' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan NASA astronotları yorumu: Belki âşık olurlar, kim bilir?
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Trump, söz konusu iki astronot için "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim. Ona dedim ki: Onları dışarı çıkarabilir misin? Çünkü orada bırakılmışlar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar. Belki âşık olurlar birbirlerine, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Elon'a yetki verdim"

SpaceX'in sahibi milyarder girişimci Elon Musk'a yetki verdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, arızalı Boeing uzay araçları nedeniyle haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunuyorlar.

NASA, uzayda mahsur kalan iki astronot için yeni planı duyurdu!NASA, uzayda mahsur kalan iki astronot için yeni planı duyurdu!Dünya

 

Magazin
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında şimdi de şiddet davası
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında şimdi de şiddet davası
Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun 'Kahpe' klibine inceleme başlatıldı
Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun 'Kahpe' klibine inceleme başlatıldı
Dilan Polat’tan ‘boşanma’ kararı! "Hakkımı helal etmiyorum"
Dilan Polat’tan ‘boşanma’ kararı! "Hakkımı helal etmiyorum"
Edip Akbayram neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?
Edip Akbayram neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?
Edip Akbayram hayatını kaybetti
Edip Akbayram hayatını kaybetti
Skandallarıyla ünlü Kanye West token çıkarıyor
Skandallarıyla ünlü Kanye West token çıkarıyor