Trump’tan NASA astronotları yorumu: Belki âşık olurlar, kim bilir?

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Trump, söz konusu iki astronot için "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim. Ona dedim ki: Onları dışarı çıkarabilir misin? Çünkü orada bırakılmışlar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar. Belki âşık olurlar birbirlerine, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Elon'a yetki verdim"

SpaceX'in sahibi milyarder girişimci Elon Musk'a yetki verdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, arızalı Boeing uzay araçları nedeniyle haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunuyorlar.