18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü çoşku ile düzenlendi

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr

ÇANAKKALE - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri Abide’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda bakan, ilgili kamu kurum ve kuruluşların birlikteliği ile düzenlendi. 2. Kolordu Komutanı Nazmi Yaldız ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un anma konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108’nci yıl dönümünü anma programının bu yılki teması ‘Ruhumuzda Var’ oldu. İlgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların işbirliğinde Abide’de gerçekleştirilen törende, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘‘Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum’

18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Canları ve kanları uğruna milletimizin istiklal ve istikbali uğruna tüm yiğitlere rahmet diliyor, şehitlerimizi selamlıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal, komutanlar ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 108. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, 18 Mart şehitler gününde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahraman komutan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum’’ dedi.

‘Çanakkale, zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veriyor’

Çanakkale Zaferi’nin en zorlu mücadelelerden biri olduğunu belirten Erdoğan; ‘‘Çanakkale tarihi zaferlerle dolu. Çanakkale Zaferi’ni, en zorlu ve en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. 108 sene önce burada yazılan destanı daima gururla anıyoruz. Çanakkale, zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren bir yer. Çanakkale, milletimizin tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden doğduğu yerdir’’ dedi.

‘Bu dönem Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var’

Erdoğan; ‘‘Depremde yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Nasıl omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, yine dostluk ve kardeşlikle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik tablosu bizlere umut veriyor.

İnsanlarımızın sabrını cesaretini gördükçe yeniden umutlanıyoruz. Gece gündüz çalışarak şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı çaresiz sahipsiz bırakmayacağız. Türkiye devleti ve yönetimi ile zorluklara göyüş gerecek, küllerinden yeniden doğacak güçtedir. Birliktelik ve beraberliğimize ihtiyacımız var’’ dedi.