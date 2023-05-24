4. GTÜ Uluslararası Kelebek Olimpiyatları gerçekleşti

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından, Gebze Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen 4. GTÜ Uluslararası Kelebek Olimpiyatları(Kelebekro) gerçekleştirildi. GTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapılan yarışlarda farklı illerden ve eğitim kademelerinden 100’den fazla takım, 300’den fazla robot ile dört farklı kategoride (Hünkar Çayırı Arazisi, Çizgi İzleyen, Serbest Kategori ve Mini Sumo) mücadele etti.

Öğrencilerin robotik alanına olan ilgilerini artırmak, bu konuda yaptıkları çalışmaları sunma fırsatı sağlamak ve alanında tecrübeli akademisyenlerle öğrencileri buluşturmak için yapılan olimpiyatların açılış konuşmasını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gerçekleştirdi. Konuşmasında Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, olimpiyatların robotik bilimi alanında çalışan her kademeden öğrencileri bir araya getirmeyi, farkındalık oluşturmayı, bu konuda bilimsel teknik ve teknolojik bilgi birikimi paylaşmayı ve aynı zamanda akademisyenlerle öğrencileri buluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı gibi üç temel fonksiyonu olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “GTÜ eğitim ve araştırmada dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alıyor. Toplumsal katkıya çok önem veriyoruz ve tüm kademelerden okullar ile eğitim iş birliktelikleri yapıyoruz. Gençlerin içinde son yıllarda teknolojiye yönelik yoğun bir ilgi ve heyecan var. Öğrencilerin bu konuda motivasyonu çok güçlü. Gençliğimizin kabiliyeti, bilgi birikimi, zekâsı ve motivasyonu gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerden geri değil” diye konuştu.

Parkurlarda gün boyu yarışlar devam etti. Aynı zamanda yarışmacılar stantlara gelen ziyaretçilere projelerini tanıttı. GTÜ Müzik ve Sanat Topluluğu iki gün boyunca sahne performansları ile göz doldurdu. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Kategorilerine göre dereceye giren takımlar şöyle;

Çizgi İzleyen

1. Muhammet Enes Erol

2. Bahadır Hasan Kepçe

3. Aras Pınarbaşı

Hünkar Çayırı

1. Hasan Ali Yiğit

2. Zeynep Yurtsever

3. Abdullah Aydın

Mini Sumo

1. Savaş Kahveci

2. Kadircan Üstün

3. Tolga Özcan

Serbest Kategori

1.Terkov

2.Enka Robotec

3.Kaşif Maker Tekno Dörtlü