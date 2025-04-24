5 yılda 50 milyon dolar yatırım planlayan Ofis Yem, yurt dışına odaklandı

Eray ŞEN/ADANA

Sektörde 30 yıllık deneyime sahip Ofis Yem, 2024 yılında tamamladığı Adana yatırımı ile büyüme adımlarına hız verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, yeni tesiste konuk ettiği gazetecilere büyüme stratejilerini anlatırken, Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduklarını söyledi.

Adana fabrikasının hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümelerinin simgesi olduğunu vurgulayan Taşkaldıran, “Ankara, Manisa ve Kars’ta bulunan tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Adana’da da Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz” dedi. Adana yatırımının, Ortadoğu pazarına ve Mersin başta olmak üzere çevredeki limanlara yakınlığı ile lojistik avantajlar sunduğunu belirten Taşkaldıran, "Büyüyen iç talebi karşılarken, ihracat pazarlarında da sürdürülebilir hayvancılığa katkı sunacak kalitede, katma değerli ürünlerimizle fark yaratmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Adana fabrikasının 18 milyon dolar yatırımla tamamlandığını belirten Taşkaldıran, "Gelecek 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda bir sonraki hedefimiz Samsun’da yeni bir fabrika inşa etmek. Ayrıca Polatlı’daki arazi yatırımımızla da gelecek dönemde Ankara'daki üretim kapasitemizi artırma planımız mevcut" bilgisini verdi. Diğer yatırımlarına da değinen Taşkaldıran, "2024 sonu itibariyle Ankara’da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırımımızla kendi enerjimizi üreterek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ayrıca Malatya ve Çorum’da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz" dedi.

Sektör yüzde 5, şirket yüzde 17 büyüdü

Ofis Yem'in 2024 yılında toplam satışının 1.64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taşkaldıran, "Bugün Türkiye genelinde 470 yem fabrikası ve yaklaşık bin 300 yem üreticisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sektör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17'lik bir büyüme sergiledi. Geldiğimiz noktada pazarın en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

Tarım ve gıda sektörlerinin dengeleyici gücü

Karma yemin sadece üretim değil, aynı zamanda tarım ve gıdada dengeleyici bir güç olduğunu ifade eden Taşkaldıran, “Gıda fiyatlarının kontrolünde yem sektörünün yeri tartışmasız. İnsan tüketimine uygun olmayan gıda sanayi ürünlerini değere dönüştürerek atık olmaktan kurtarıp değere dönüştürerek sadece hayvan beslenmesine değil, çevreye ve tüketiciye de kazandırıyoruz” yorumunu yaptı.

2024 cirosu 15.8 milyar lira

-Ankara, Manisa, Kars ve Adana fabrikalarının toplam saatlik üretim kapasitesi: 250 ton

-Adana fabrikasının saatlik üretim kapasitesi: 80 ton

-2024 cirosu: 15.8 milyar TL

-Halka arz: Ağustos 2023 – 618 milyon TL büyüklük

-İstihdam: 376 çalışan (Kadın çalışan oranı yüzde 10.1)

-GES: 15.2 MW kurulu güç, (7,9 milyon dolar ilave yatırım planlanıyor)