8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile KOSGEB'in destek ve işbirliğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuar, 22 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile KOSGEB'in destek ve işbirliğiyle düzenlenen fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuara 75 firma katıldı

Fuarın açılışına katılan Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere, fuara 75 firmanın katıldığını söyledi. Fuarın sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarım sektöründeki teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları bakımından önem taşıdığını vurgulayan Sağlam, firmalar ve çiftçilerin yeni teknolojik gelişmeler, alet ekipman ve pazar problemleri ile dünyadaki gelişmeleri yerinde takip edebildiğini anlattı.