897 konutun teslimi aralıkta yapılacak

Şanlıurfa/EKONOMİ

TOKİ Deprem Konutları Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Vali Şıldak, TOKİ konutlarının genel durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alırken proje alanları, alt ve üst yapı ile ilgili eksiklikler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda sunum yapan TOKİ yetkilileri, planlanan takvime göre çalışmaların devam ettiğini belirterek yoğun mesai harcandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı değerlendirmede temeli atılan 4 bin 469 kalıcı konuttan 897'sini aralık ayında teslim etmeyi planladıklarını açıkladı. TOKİ tarafından yapılan konutların bulunduğu bölgelerde dükkânlar, yeşil alanlar, spor alanları, çocuk oyun alanları ve otoparklara kadar her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Vali Şıldak, “Deprem felaketinin yaralarını ortadan kaldırmak için tüm alanlardaki çalışmalarımız hızla sürüyor. Deprem konutu evlerimizin yapımı hızla devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan evlerin başarısını takdir etmeyecek kimse yoktur. Bu başarı örnek alınmalıdır” diye belirtti.