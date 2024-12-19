ABD’ye hava kargo ile balık ihracatı hız kazandı

İZMİR / EKONOMİ

Gıda ithalatında dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 5 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli turquality projesi, Türk lezzetlerinin Amerikalı şefler menülerinde daha yoğun kullanılmasını ve ABD’ye gıda ihracatının artmasını beraberinde getirdi. Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatı 5 yıllık dönemde 800 milyon dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine çıktı.



Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 25 yılda yaptığı büyük yatırımlarla büyük bir kapasite artışına gittiğini söyleyen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Sektör, yıllık ihracatını 4 milyar doların üzerine çıkararak dünyanın protein açığını kapatır konuma geldi. Amerika Birleşik Devletleri ihracatta öncelikli hedef pazarlarından biri, Türk Hava Yolları Kargo ile ABD’ye taze balık ihracatımız son yıllarda hız kazandı” diye konuştu.

Amerikalı şeflere Türk gıda ürünlerini kullanmaları konusunda çağrıda bulunan Girit, “Levrek ve çipurada Avrupa birincisiyiz. ABD’ye ihracatta da levrek ve çipura öne çıkıyor. Son dönemde Türk somonu ihraç etmeye başladık. Peynir ürünlerimiz yöresel marketlerde raflarda yerini alıyor. Düzenli olarak bal ve yumurta ihraç eder hale geldik. Protein esaslı beslenme obeziteyi engelliyor. Ürünlerimizin içindeki değerli yağ asitleri beyin fonksiyonlarına direkt katkı sağlıyor ve akıllı nesillerin yetişmesini sağlıyor. ABD pazarında pazarlama faaliyetlerimize katkı sağlayan şeflere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.



Thomas Macrina: “Türk gıda ürünlerini daha fazla kullanmaya başladık”



Turqualıty projesi kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de ağırladığı Amerika Aşçılar Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Thomas Macrina, turqualıty projesiyle Türk gıda ürünleriyle tanıştıktan sonra menülerinde Türk gıda ürünlerini daha fazla kullanmaya başladığını dile getirdi. Levrek, zeytinyağı ve kuru incirin en çok kullandığı lezzetler arasında olduğunu dile getiren Macrina, “Türk ürünlerinin lezzeti ve tazeliği çok iyi. Türk zeytinyağını diğer ülkelerin zeytinyağlarından ayırt edecek konuma geldim. Türk kuzusu dünyada tartışmasız 1 numara. Türkiye’deki kuzu etinin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yok. turqualıty projesiyle kurduğumuz güçlü bağlar Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarında daha güçlü temsilini beraberinde getirecek. Çok yakında ilk zeytinyağı siparişimizi vereceğiz. Türk markalı zeytinyağları ABD’ye gidecek. Zeytinyağlarını kuru meyve barları takip edecek. Zeytinyağı ve kuru meyve barları diğer Türk gıda ürünlerine öncülük yapacak. Diğer gıda ürünlerinin ABD’ye gitmesi daha hızlı yol alacak” dedi.