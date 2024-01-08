ACD, yerli ve milli yazılımlarla fabrikaları dijitalleştiriyor

ESKİŞEHİR

Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar konusunda çözümler sunan ACD, modern teknolojiler içeren uygulamalarıyla fabrikaların dijital dönüşümüne hız kazandırdığını duyurdu. 2004 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ta kurulan firma, tüm ürünlerindeki Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirerek, ileri bilişim teknolojileriyle işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, verimlilik ve karlılığın artmasını sağlayan projeler geliştirdiğini bildirdi.

Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar konusundaki çözümlerinin yanı sıra, Tübitak, Horizon 2020, Itea ve Celtic gibi önemli Ar-Ge projelerine de imza attıklarını belirten ACD Genel Müdürü Ertul Erözdemir, üretim sektörünün dijital dönüşüm partneri olmak için yatırımlara hızla devam ettiklerini söyledi. Fabrikaların en temel süreçlerini geliştirdikleri yazılımlar ile dijitalleştirdiklerini vurgulayan Erözdemir, kullandıkları teknolojiler ile Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında akıllı fabrikalar konseptine hayat verdiklerini ifade etti.

MES çözümleri ile üretimde verimliliği artırıyor

Geliştirdikleri MES Üretim Yönetim Sisteminin, üretim tesislerine teknoloji çözümleri sunan, gerçek zamanlı üretim parametrelerini izleyen ve verimlilik değerlerini artırmaya odaklanan bir sistem olarak öne çıktığını açıklayan Erözdemir, “Bu sistem üretim süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesi için kullanılır. Makine/operatör ve ERP entegrasyonu sayesinde sorunsuz bir çalışma ortamı sağlar. Kritik durumlarda anında bildirimler göndererek tesislerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Ayrıca, Endüstri 4.0'a uyumlu IOT terminallerimiz ile kablosuz entegrasyon imkanı sunar. MT Connect ve OPC Server teknolojileri ile uyumlu çalışarak üretim verilerini anlık olarak izler” diye konuştu.

Bir diğer yazılımları olan ACD DT – Dijital İkiz Uygulaması ile işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerindeki başarılarını en iyi hale getirmek için fiziksel ürünleri ve süreçleri dijital bir ortamda yeniden oluşturdukları bilgisini paylaşan Ertul Erözdemir, böylece gerçek zamanlı izleme, analiz ve iyileştirme imkanları sunduklarının altını çizdi. Bu uygulama ile üretim tesislerindeki ekipmanların ve süreçlerin sanal bir kopyasını oluşturduklarını vurgulayan Erözdemir, “Elde edilen veriler ACD MES sistemine entegre edildiğinde, üretim parametrelerini gerçek zamanlı olarak izler ve planlanan üretim ile gerçekleşen üretim arasında ilişki kurar. ACD DT geleceğin üretim yönetimi için vazgeçilmez bir unsurdur ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerindeki başarılarının anahtarıdır” dedi.

ACD EYS adıyla geliştirdikleri Enerji Yönetim Sistemi yazılımıyla fabrikaların elektrik, su ve doğalgaz gibi enerji tüketimlerinin analizini yaptıklarını aktaran Erözdemir, bu kaynakları global standartlarda izleme ve yönetme imkanı sunduklarını söyledi. Ertul Erözdemir sözlerine şöyle devam etti: “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem standartlarına uygun olarak tasarladığımız ACD EYS yazılımı ile sadece enerji tüketimlerini sunmuyoruz. Bu analizlerde saatlik değişen enerji maliyetleri, enerji borsası fiyatları, karbon salınımı takibi ve sektörel karşılaştırmalardan da yararlanarak bir bütün olarak enerji yönetimini ele alıyoruz.”

“Ürünlerimizi yapay zeka ile entegre edeceğiz”

İnovasyon dinamizmini DNA’sında barındıran bir firma olduklarını dile getiren Ertul Erözdemir, “Önümüzdeki dönemde ürünlerimize daha fazla veri analitiği ve yapay zeka entegrasyonu eklemeyi planlıyoruz. Böylece üretim süreçlerinin daha da optimize edilmesini sağlayacağız. Bunun yanı sıra dijital ikiz uygulamalarımızla, sanal dünya ile gerçek dünya arasında bir köprü oluşturmayı, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma konularına daha fazla odaklanarak yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.