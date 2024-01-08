Roo Energy, beton köşk arz açığını kapatacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki enerji ve inşaat projelerine yönelik beton köşk üretimi yapmak üzere Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2012 yılında faaliyetlerine başlayan ROO Energy Transformers, kapasitesini yüzde 100 artıracak yatırımlarını sürdürüyor.

Kurduğu üretim hatlarıyla bölgede beton köşk ürünlerine tedarik imkanlarını kolaylaştıran ve termin süresini 4 güne düşüren firma, kapasite artışının ardından sac köşk ürünlerinde Orta Doğu, Afrika ve Balkan pazarlarındaki ihracatını da yükseltmeyi amaçlıyor. ROO Energy Transformers Genel Müdürü Mazlum Yavuz, monoblok beton köşk ile sac köşk ürünlerine yönelik bölgede ciddi bir arz sorunu yaşandığını kaydetti. Söz konusu ürünlerin bölgeye en yakın İç Anadolu Bölgesi’nden getirilebildiğini ifade eden Mazlum Yavuz, bu nedenle nakliye masraflarının arttığını ve yolda yaşanan sarsıntılardan ürünlerin zarar gördüğünü belirtti. Bölge dışından getirilen ürünlerin yatırım projelerini olumsuz etkilediğini bu nedenle kapasite artışı yatırımlarıyla bölgedeki arz sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Yavuz, “İlk etapta 9 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare olan kapalı alanımızı 6 bin metrekareye çıkartıyoruz. Beton kuruma süresinin 24 saat olması nedeniyle kapasitemiz yeni taleplere yanıt vermede yetersiz kalıyordu. Aylık olarak 11 beton köşk üretimi yapabiliyoruz. Yeni kapasite artışıyla birlikte bu sayıyı 22’ye çıkartacağız. Ayrıca beton köşk aksesuarlarını da üretecek altyapıya erişeceğiz. Bu alanda elektrostatik toz boya hattı yatırımını da gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Enerji nakil hatlarında anahtar teslim proje üstlenebilecek

Yeni kapasite artırımı yatırımının ardından yeni hedeflerinin orta gerilim yük ayrıcılı sigorta dağıtım hücrelerinin üretimine başlamak olduğunu kaydeden Mazlum Yavuz, “Şuanda bu ürünlerde bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Ancak dışarıdan tedarik sistemimimizi 2024’ün ikinci yarısına kadar kaldırıp tüm ihtiyacımızı kendi üreteceğimiz ürünlerden karşılamayı amaçlıyoruz. Kapalı alan yatırımı ile birlikte bu alanda üretim yapacak teknik ekibimizi kurmak, üretim hatlarımızı oluşturmak ile test merkezinin kurulumu için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sayede tam entegre bir yapıya kavuşacağız. Yerli üretim transformatörleri ürettiğimiz monoblok beton köşkler ve OG hücrelerimizi bir araya getirerek enerji nakil hatlarında anahtar teslim proje üstlenebilecek pozisyona erişeceğiz” diye konuştu.

Sac köşklerde ihracatını artıracak

İhracata yönelik olarak özellikle sac köşk üretim kapasitesini ve standartlarını artırmak üzere reorganizasyon yaptıklarını kaydeden Roo Energy Transformers Genel Müdür Mazlum Yavuz, “Avrupa, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler transformatör kurulumlarında artık taşınabilir, güvenlik standartları yüksek beton veya sac köşk sistemlerine yöneliyor. Çünkü köşk sistem yapısı gereği transformatör ürününü güvenli şekilde muhafaza ederek dış etmenlere karşı daha dayanıklı ve sürdürülebilir çalışmasını sağlarken güvenlik standartlarını da artırıyor. Avrupa’daki bu yönelimi fırsata dönüştürmek üzere sac konstrüksiyon işlemlerindeki üretimimizi ve kalitesini artıracak projelerimiz devam ediyor.”