Adana Büyükşehir Başkanlığına yeniden seçilen Karalar: Zafer değil, siyasi başarı

ADANA / EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Adana Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. “Bu başarı çok kuvvetli olduğumuz dönemlerden bile fazla. Adana’da tarih yazdık” diyen Karalar, şöyle devam etti:

“Yine yüzde 10’u aşkın fark attık. Bize oy veren her kesime teşekkür ediyorum. Bu durum Adana ittifakının bir göstergesidir. Mevcut ilçe belediyelerine yenilerini ekledik ve belediye meclisinde de rahatladık. Kazanan Adana, kaybeden yok. Demokratik mücadelenin sonunda biz kazandık. Biz bir seçimi kazandık. Ben başarımıza zafer demiyorum, zafer düşmana karşı kazanılır. Siyasi rekabet ettiğimiz kimse bizim düşmanımız değil. Adana’da hep birlikte tarih yazdık. Alacağız dediğimiz ilçelerin tamamını aldık. İşte farkımız bu.”

Karalar,4 Mayıs 2023’te yapılan seçime atıfta bulunarak “Genel seçimi kazanamadık ama bugün kazandığımız seçimle; Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluş ayarlarına çevirmek için fırsat yakaladık. Bu seçim umutları yeşertme seçimi oldu. İnsanların içi umut heyecan doldu. Türkiye’de bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu ülkede sadece Mustafa Kemal’in askeri olunur” ifadesini kullandı.

Karalar, seçim başarısıyla halkı mutlu ettiklerini, bunun da kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, konuşması sırasında eşi Nuray Karalar ve kazanan ilçe belediye başkanlarıyla birlikte vatandaşlara çiçek attı.