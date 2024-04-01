GOSB Teknopark firmalarının uluslararası pazarlarda marka tanınırlığını artıracak

EKONOMİ / KOCAELİ

GOSB Teknopark A.Ş ve TOBB Trade Center ile gerçekleşen iş birliği protokolüne, GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, TOBB Trade Center Genel Müdürü Volkan Palaz, sanayiciler, iş insanları ve basın mensupları katılım sağladı. İş birliği protokolü kapsamında, Chicago’da açacağı şube ile GOSB Teknopark, bünyesinde yer alan firmalarının uluslararası pazarlarda marka tanınırlığını artıracak ve Türk firmalarına yurt dışında fiziken var olma; yurt dışında depolama, lojistik, tanıtım ve pazarlama bakımından önemli imkanlar sunacak.

İş birliğinin yatırımcılara kaçınılmaz fırsatlar sunacağına değinen GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider, “Bu iş birliğinin tüm katılımcılara, Amerika’ya yatırım yapmayı hedefleyen firmalara hayırlı olmasını, faydalı olmasını diliyorum. Bu yatırımcıların kaçırmayacağı bir fırsattır. Chicago Amerika’nın üçüncü büyük şehridir. Bu şehirden TOBB’un bilgi ve tecrübesi ile Amerika’ya açılmak büyük bir fırsattır” dedi.

“Teknoparkımıza alanının en iyilerini getirmeye devam ediyoruz”

“Teknoparkımızın ve OSB’lerimizin seçkin firmaları alanının en iyilerini buluşturmaya devam ediyoruz” diyen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark olarak belirlediğimiz değer önermelerimizden bir tanesi iyi niyetli çabaların başarıya ulaşacağıydı. Bir diğer değer önermemiz de sizlerin karşısına alanın en iyilerini getireceğimize dair verdiğimiz sözdü. TOBB’un Amerika Chicago’da ticaret merkezi açmasıyla kısa bir sürede bu iş birliğini gerçekleştirdik. Teknopark firmalarımıza yakışacak, OSB firmalarımızın karlılığını artıracak, onların ticaretine destek verecek bir iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz” ifadesini kullandı.

İhracat hedefleri için önemli adım

Teknoloji girişimcilerimizin ABD pazarına adım atmalarını destekleyen bu değerli etkinlikte bir araya gelmekten dolayı mutluyuz diyen Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, “Bu sadece iş dünyamız için değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması adına da son derece önemli bir adım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Gebze Ticaret Odası olarak, bölgemizin ve ülkemizin ihracatını artırmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle burada bulunan tüm katılımcılara, yurtdışı pazarlara açılmak için attıkları bu adımda yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu iş birliğinin, katılımcılarımıza yeni fırsatlar sunması ve iş birliklerine zemin hazırlamasını umuyoruz” dedi.

“Türk girişimcisi, sanayicisi ve iş insanının başta Amerika olmak üzere diğer coğrafyalarda da ihracat gerçekleştirmesine odaklandık”

TOBB Trade Center Genel Müdürü Volkan Palaz ise, “TOBB bugün Türkiye’nin en büyük STK’sıdır. Bütün ticaret erbabımızın, sanayicimizin ve ülkedeki odalarımızın, borsalarımızın hepsinin üst kuruluşudur. Bizler de TOBB’un iştiraki olarak TOBB’un hizmet ve misyon anlayışıyla kurulmuş bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. TOBB Trade Center olarak Chicago’da açmış olduğumuz ticaret merkezi ile Türk girişimcisinin, sanayicisinin ve iş insanının başta Amerika olmak üzere diğer coğrafyalarda da ihracat gerçekleştirmesine odaklanıyoruz. TOBB ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 trilyon doları aşan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 350 milyonu aşan nüfusu ve yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalatıyla hedef ülke olarak seçilen ABD ile Türkiye arasında aynı zamanda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Chicago’da, dünyanın beşinci büyük metropol ekonomisi olması, ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olması ve Fortune 500 listesindeki 35 şirketin merkezine ev sahipliği yapması ile dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de lojistik merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekleniyor. TTC Chicago’da Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek” şeklinde konuştu.