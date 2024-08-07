Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Narenciyede erken kesime ceza getirilsin

Eray ŞEN / ADANA

Son bir yılda aşırı fiyat dalgalanmalarına sahne olan limonda, yeni hasat mevsiminin gelmesi ile birlikte ‘erken kesim’ tartışmaları da başladı. Geçen yıl para etmediği için dalında kalan, devam eden aylarda depolarda da ürün kalmayınca kilosu 100 liraya kadar çıkan limon, ülkenin toplam üretiminin yüzde 40’ının yapıldığı Adana’da bu yıl henüz olgunlaşmadan hasat edilip piyasa sürüldü. Kuzey Irak’a ‘ham’ limon ihraç edildiği yönünde çıkan haberler sorunun ihracat pazarlarına da yansıdığını gösterdi.

Narenciye piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, limonda kesim tarihine önemine dikkat çekti. Doğru, “İç piyasada tüketiciye olumsuz yansır, çünkü suyu az ise tüketici bir daha yeşil limon almaz. Erken kesimde ürün gerekli ağırlığa ulaşmadığı için çok fazla kilo çekmeyecektir, bundan dolayı üretici için de zararlı. İhracat açısından ise dış pazara susuz ve erken kesilmiş mal giderse, Türk limonunun pazar değerini düşürüyor” dedi.

Piyasada limon fiyatları yüksek olduğu için bazı tüccarların ürünü erken kesip pazara götürdüğünü aktaran Doğru, “Böylece piyasada fiyatların düşmesine sebep oluyor. Tüketici ucuz fiyatla limon alıyorum diye memnun ama susuz olunca istediği kadar ucuz olsun. Bu konuda bir önlem almak lazım. Limon ve diğer narenciye çeşitlerinde erken ve susuz, vaktinde olmayan, ham kesimler için bir cezai uygulama getirmek lazım. Şu anda böyle bir uygulama yok. Bu nedenle erken kesimler olabiliyor. Hem üreticiyi, hem tüketiciyi korumak için Tarım Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapması gerekir” dedi.

“Kuzey Irak’a ihraç edildiğini duyuyoruz”

Narenciye Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun geçen yıl eylül ayının başında açıkladığı kesim tarihinin bu yıl henüz açıklanmadığını hatırlatan Doğru, “Bu karar da ‘tavsiye’ niteliğinde kalıyor ve herhangi bir cezai müeyyidesi yok. İhracatta kesim tarihine genelde uyuluyor ama şu anda erken kesilen limonların Kuzey Irak’a ihraç edildiğini duyuyoruz” ifadesini kullandı.

“Toplam rekolte 1.5 milyon tonun altında”

Rekolte beklentilerine de değinen Doğru, şunları kaydetti:

“Bu sene rekolte açısından bütün narenciye ürünlerinde düşüş var. Limonda beklentimiz geçen yıla göre yüzde 30 düşüş olacağı şeklinde. Hem para etmediği için geçen sene sökülen ağaçlarımız oldu, hem de iklimden dolayı verim düşüklüğü var. Bu arada geçen sene çok iyi bir sezondu ve ülke genelinde 1.7 milyon tona yakın limon üretimi vardı. Ortalamamız normalde 1.5 milyon ton civarında. Bu sene 1.5 milyon tonun biraz altında olacaktır. Buna rağmen hem iç tüketime hem de ihracata yeterli limon üretimi var. Bu açıdan bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum.”

Doğan: Havaların sıcak olması hasadı öne çekti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Adana’da havaların sıcak olmasından dolayı hasadın geçen yıla göre yaklaşık 3 hafta erken başlandığını söyledi. Doğan, “Limonun suyu var ama biraz daha beklersek suyu bollaşacak” dedi.

Hatay’da hasat öncesi işçi barınakları yapılmadı

Hatay’ın Dörtyol İlçe Ziraat Odası Başkanı, Yüksek Ziraat Mühendisi Mevlüt Coşkun narenciyede ağırlıklı olarak satsuma cinsi mandalina üretilen bölgede, 6 Şubat 2022 depreminden sonra işçi sıkıntısı yaşandığını söyledi. Coşkun, “İşçilerin barınma problemi hala çözülmedi” dedi. Hasatta çalışacak işçilerin Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi illerden geldiğini belirten Coşkun, “İşçi barınakları yapılmadığı için bu yıl da yine böyle bir problem bekliyoruz” yorumunu yaptı.