Adana gastronomisi, yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı

ADANA / EKONOMİ

Merkez Park’taki festival alanını dolduran lezzet tutkunlarına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Festival kortej geçişi ve mangalı yakma törenine katılan kent protokolü, çeşitli etkinliklerde ziyaretçilerle bir araya geldi.

Mangal başında Adana Kebap pişiren Başkan Karalar “Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu panele Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş belediye başkanları ile birlikte katıldı. Adana mutfağında baskın lezzetin Adana Kebabı olduğunu ama 400’ü aşkın başka harika lezzetin de bulunduğunu hatırlatan Karalar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Altın Koza Film Festivalimiz, Portakal Çiçeği Karnavalımız, Lezzet Festivalimiz ve diğer festivallerimiz Adana’mızın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Adana’nın bereketli topraklarından çıkan kaliteli ürünler, usta ellerde işleniyor ve içine sevgi de eklenince eşsiz yemekler, lezzetler ortaya çıkıyor. Adana köklü kadim bir kent. Bu yılki; ‘Kökleriyle Adana’ teması kadim, köklü kent Adana’ya tam uygun bir tanımlama. Sayın Valimizin önderlik ettiği Adana Lezzet Festivali’nin çıtası her yıl yükseliyor. Kente gelen yerli-yabancı turist sayısı arttı ve her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl ilk kez yaptığımız Çukurova Tarım Zirvesi’ni çok önemsiyorum. Çünkü lezzeti tarımdan bağımsız düşünemezsiniz, iki unsuru ayıramazsınız. Adana tarih boyunca 16 kavmin yaşadığı kadim bir şehir. Şar, Anavarza, Magarsus ve daha birçok tarihi nokta, Avrupalıların kendilerinden bir şeyler bulduğu yerler.”

Adana’nın sadece gastronomisiyle değil, birçok özelliğiyle eşsiz bir şehir olduğunu ifade eden Karalar, “Denizi, gölleri, nehirleri, yaylaları, ulaşım olanakları, yılın 295 günü güneşli olan iklimi; endemik bitki çeşitliliği, sanatın birçok dalında evrensel değerde yetiştirdiği sanatçıları, sıcak insanı, hoşgörü ortamı ve tarihi ile bu kadar çok özelliği aynı anda taşıyan dünyanın ender şehirlerinden biridir” diye konuştu.