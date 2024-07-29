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Adana Karataş Sera OSB ihalesi yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırım programına aldığı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nin “Yol, İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu, Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi” 12 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

Haber Merkezi
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Adana Karataş Sera OSB ihalesi yapılıyor
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ADANA / EKONOMİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger; Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlandığında ilin sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Vali Köşger, 4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye’nin en büyük sera kümelenmesi olacak  Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde topraksız tarım tekniği uygulaması ile kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Vali Köşger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Adana milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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