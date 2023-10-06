Adana Lezzet Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi

ADANA/EKONOMİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Adana’nın ismine yakışır, geçmişine yakışır, kültürüne yakışır, 10 bin yıllık tarihine yakışır lezzetlerin sunulacağı üç günü birlikte yaşayacağız” sözleriyle festivalin açılışını yaptı. Adana’ya kısa önce atanan Vali Köşger, şöyle devam etti: “Ben içinizde en yeni Adanalıyım. Adana ile ilgili ilk gözlemim şu, hemşerisi olmaktan onur duyduğum Mevlana diyor ki, ‘Yüzü sirke satan adamın balını yeme.’ Adana’nın en güzel özelliği bütün bu işleri yapan, bu harika işleri çıkaran, bu lezzetleri yapan insanların bunu güler yüzle insanlara sunmaları. Her gittiğimiz yerde insanlar işlerini en güzel şekilde yaptıklarını ifade ederek o konuda da iddialarını sürdürerek, tevazu içinde mütevazı bir biçimde, güler yüzle yaptıkları işi sunuyorlar. Adana’yı belki de Adana kılan Adana lezzetlerini Adana lezzeti haline getiren budur bence. Adana’nın ayırt edici çok önemli tarafı bu.”

Konuşmasında Adana lezzetlerinin başında gelen Adana Kebabı konusundaki standardizasyon çalışmalarına değinen Vali Köşger, “En ücra en salaş yerle en lüks yer arasında kalite farkı yok, bunu gözlemledim. Bunu da iddialı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu şehir gastronomi şehri olmaz da ne olur. Adana gastronomi şehri olmayı çoktan hak etmiş bir şehir. Sadece bir müessese, bir iş, yeri bir lokanta yapmıyor bu işi. Bütün Adana’da aynı standartta, aynı kalitede, aynı lezzette, aynı güler yüzlülükle sunum yapılıyor. O sebeple Adana’nın çoktan gelip geçmiş hakkını gerçekleştirmemiz lazım bunu gerçekleştirmek için gayret göstermemiz lazım. Bu lezzet festivalleri bunun kilometre taşlarıdır en kısa zamanda inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 8’inci festivalimizden önce gastronomi şehri unvanını alalım diyor, festivalimizin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Açılışta konuşan Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi: “Her yıl bu günlerde Adana’nın eşsiz güzelliklerini tanıtma fırsatı yakaladığımız için heyecanlanıyoruz. Adana çok özel bir kent. Olağanüstü zenginlikleri bir arada barındıran dünyadaki ender kentlerden biri. Binlerce yılın ve çok sayıda medeniyetin biriktirdiği yemek kültürü ve lezzeti de Adana’yı eşsiz yapan özelliklerden biri. İklimimiz güneşli, insanımız sıcak Adana’ya bir kez gelen zaten Adana’dan vazgeçemeyecektir. Bu yılki festivalin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelmesi de bizim için ayrı bir coşku ve sevinç kaynağı. Adana’ya gelin ciğerimi yiyin.”