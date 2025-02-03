Adana UNESCO’nun ‘gastronomi şehri’ olmak için 3’üncü kez başvurdu

Eray ŞEN/ADANA

2019 ve 2021 yıllarında yaptığı başvurulardan sonuç alamayan kentin bir kez daha gerçekleştirdiği yeni başvuru; Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AKP Adana Milletvekili Faruk Aytek, rektörler, oda ve borsa başkanları, sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla duyuruldu. Toplantıya basın kuruluşları da bölge temsilcisi düzeyinde katıldı.

Vali Köşger: Adana’da 24 saat yemek kültürü var

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, Adana’nın turizm alanında ana eksen olarak gastronomiyi belirlemesi gerektiğini, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın da bu açıdan önem taşıdığını söyledi. Dünyada 56, Türkiye’de Hatay, Gaziantep ve Afyon olarak üç şehrin ‘gastronomi şehri’ olduğunu vurgulayan Vali Köşger, Adana’nın da 24 saat yemek kültürünü yaşayan bir şehir olarak bu unvanı hak ettiğine dikkat çekti. Vali Köşger, “Antep ve Hatay belki izah edilebilir ama Afyon’dan önce olmalıydık. Belki de ilk sırada Adana’nın olması lazım. Adana 24 saat yemek yenilen bir şehir olmasının yanında, sadece bir iki mekanda değil şehrin tamamında yeme içme imkanına kavuşabileceğiniz bir şehir. Bu çok önemli” dedi. Vali Köşger, şehrin en ünlü yemeği Adana Kebabı dışında 500’u aşkın yerel lezzetin olduğunu belirterek, “Kebabın standardının da aşağı yukarı bütün mekanlarda uygulanabildiği bir şehir” ifadesini kullandı. Vali Köşger, bugüne kadar gastronomi şehri olmamasına rağmen Adana’yı ‘lezzet’ için ziyaret eden çok sayıda insan olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Karalar: Vazgeçmedik bir kez daha başvurduk

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında daha önce girmiş olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “2019 yılında bizim dosyamız uluslararası listeye alındı ve Paris’e gitti fakat Paris’te ne yazık ki heyetin onayından çıkmadı. Vazgeçmedik, dosyamızı yeniden hazırlayıp gönderdik. Yine ulusal listeye alındı ama Türkiye’den Paris’e gönderilmedi. Şimdi yeniden çalışma yapıyoruz. Adana’nın tamamı bu konuda ciddi katkı koydu. Adana Lezzet Festivali’ne Michelin şeflerinin katılması bu açıdan çok önemliydi. Bu sene inşallah bütün süreçleri aşıp Paris’te onaylanmayı bekleyeceğiz.”