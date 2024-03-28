Adana’da tarım yatırımlarına IPARD desteği

ADANA / EKONOMİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2024 yılında IPARD III HİBE Programı kapsamında 81 ilde uygulanacak çalışma hakkında ATO’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve tarım sektörünün paydaşlarının katıldığı toplantıda, TKDK İrtibat Ofisi Uzmanı Nevzat Türkan, IPARD III hibe programı hakkında sunum yaptı.

ATO Başkanı Yücel Bayram, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklaşa finanse ettiği Kırsal Kalkınma Programları sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede kırsal alanlara 95 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını söyledi. Bayram, “Yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkânı sağlandı. 2024 yılından itibaren uygulanacak olan IPARD III Programı ile de 248 milyon Euro tutarında hibe desteği kullandıracak. Yeni Program döneminin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmasıdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Adana’mızdaki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabilecekler” dedi. Bayram, konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcıların ATO bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ofisine başvurabileceğini kaydetti.

Başvurular mayıs, temmuz, ağustos ve eylülde

IPART III programı başvuru takvimi şöyle: “66 milyon Euro bütçeli Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için 21 Mart; 80 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için haziran; 90 milyon Euro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için temmuz; 12 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacak. Başvuru dönemleri sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül ayları olacak.