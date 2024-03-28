Pirelli, P Zero Elect lastikleri Hyundai IONIQ 5 N’in orijinal ekipmanı oldu

EKONOMİ / KOCAELİ

Pirelli, Hyundai ile iki yıldır süren iş birliği kapsamında spor EV otomobilin dinamik taleplerini karşılarken günlük kullanımda sürüş performansı, güvenilirlik ve konfor da sunan bir lastik geliştirdi. P Zero, ekstrem sürüş koşulları altında performansını ve tutarlılığını kanıtlamak için zorlu Nürburgring pistinde test edildi.

P Zero Elect elektrikli araçlar için çeşitli avantajlar sunuyor

Pirelli, Hyundai IONIQ 5 N'in spesifik özelliklerine yanıt vermek amacıyla özel olarak üretilen P Zero lastiğe şirketin özellikle elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller için geliştirdiği Elect teknolojisini entegre etti. P Zero Elect yenilikçi hamurları, sırt desenleri ve yapılarıyla elektrikli araçlar için çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlar; Güçlendirilmiş yapı ve malzemeler, bataryalı bir aracın kütlesiyle ilişkili streslere dayanabiliyor. Lastik ayrıca elektrikli motorun uyguladığı anlık yüksek torku da kaldırabiliyor ve böylece dayanıklılığı artırılabiliyor. Hamurda işlevsellik kazandırılan polimerlerin kullanılması sonucunda ıslak zeminde kavrama ve yol tutuşu iyileştiriliyor.

Pirelli mühendisleri lastiği geliştirme sürecinde özellikle sürüş dinamiklerine odaklandı

Yeni IONIQ 5 N'in orijinal ekipmanı olan P Zero Elect ayrıca sürüş deneyimini iyileştirmek için Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi’ne (PNCS) sahip. Lastiğin içinde sesi emen bir malzemenin kullanıldığı bu teknoloji, aracın içindeki gürültüyü azaltıyor. PNCS, özellikle elektrikli araç sahiplerinin beğenisini kazanıyor. Pirelli mühendisleri lastiği geliştirme sürecinde özellikle sürüş dinamiklerine odaklandı. Lastiğin sırt deseni ve yapısı dahil her detayı dikkatle geliştirildi. Çekişi ve stabiliteyi iyileştirmek, farklı zeminlerde mükemmel tutuş sağlamak için kanalların derinliği ve sırttaki blok ölçüleri optimize edildi. Hem pistte hem de normal yollarda tepki verebilen kontrollü sürüş deneyimi için lastiğin sertliği de hassasiyetle ayarlandı.

Pirelli, IONIQ 5 N sürücülerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt vermek için yaz lastiğinin yanı sıra soğuk havalarda optimal çekiş ve kontrol sunan “Winter Sottozero 3” kış lastiğinin de özel bir versiyonunu geliştirdi. Pirelli ayrıca daha fazla performans arayan sürücüler için P Zero Corsa lastikleri sunuyor. Bu lastik, mükemmel çekiş ve frenleme özellikleriyle hem pistte hem de yolda yüksek performans sergiliyor.

IONIQ 5 N için P Zero geliştirme sürecinde sanal simülasyon araçlarından yararlanıldı

Pirelli geliştirme ekibi, IONIQ 5 N için P Zero'yu geliştirme sürecinde özellikle yapıyı optimize etmek amacıyla yenilikçi sanal simülasyon araçlarından yararlandı. Lastiğin yanağında IONIQ 5 N için özel olarak adapte edildiğini gösteren 'HN' işareti yer alıyor. Hyundai IONIQ 5 N için üretilen lastikler Pirelli'nin Mükemmel Uyum Stratejisi’nin bir başka örneğini temsil ediyor. Pirelli mühendisleri bu strateji doğrultusunda her model için aracın teknik gerekliliklerini mükemmel karşılayacak lastikleri özelleştirmek amacıyla dünyanın önde gelen otomobil üreticileriyle birlikte çalışıyor. Pirelli bu yaklaşımı sayesinde özellikle premium ve prestij segmentlerinde orijinal ekipman alanında dünyanın önde gelen liderleri arasında bulunuyor.