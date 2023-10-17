Adana’nın Baltık ülkeleri ile ticareti artırılacak

ADANA/EKONOMİ

Baltık Denizi ülkelerinden Letonya Büyükelçisi Pēteris Vaivars, Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart ve Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. ATO Başkanı Yücel Bayram ile konuk büyükelçiler arasındaki görüşmede karşılıklı ticari heyetler oluşturulmasına karar verildi.

Adana Ticaret Odası olarak birçok sektörde faaliyet gösteren 46 meslek gurubuna sahip olduklarını belirten ATO Başkanı Bayram, “Bu meslek gruplarının içinde ihracat odaklı çalışan üyelerimiz mevcut. Bu üyelerimizle Letonya, Estonya ve Litvanya Ticaret Odaları ile ikili ilişkilerimizi geliştirerek ticaret hacmimizi artırmalıyız" dedi. Bayram, şöyle devam etti:

“Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin yakalanmasında, istihdamın ve fert başına düşen milli gelirin artmasında, dış ticaretin, özellikle ihracatın göz ardı edilemez bir etkisi olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu gerçekten hareket edecek olursak Letonya, Litvanya ve Estonya ile ticaretimizi artırmak amacıyla çeşitli mekanizmaları hayata geçirebiliriz ve kurduğumuz sistem sayesinde dış ticaretimize ivme kazandırmalıyız. Üç ülke ile ilişkilerimizi daha sıkı tutarak hızla görüşmelerimizi ve bağlantılarımızı sağlamalı ve bunu ticarete dökmeliyiz.”

Konuk büyükelçiler de özellikle Adana ve Mersin'deki tüccarlarla ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini, ticaret odaları arasında yapılacak görüşmeler ile ticaret hacmini artıracak adımlar atmak istediklerini kaydetti.