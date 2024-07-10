Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 100 günlük değerlendirme

AFYONKARAHİSAR

AFBEL Termal Otel’de düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Faruk Duha Erhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılarımız Ömer Yıldız, Cem Kasapoğlu, Erkan Uysal ve Eylem Ayar, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, Afyon Basın Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akar, yerel gazete, internet haber, radyo, dergi ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Konuşmasında 3 Nisan 2024 tarihinde büyük destekle mazbatasını aldığını hatırlatan Köksal, “Göreve geldiğimiz günden itibaren alınacak kararların ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemli olduğunun bilinci ile katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını kendimize ilke edinip çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam etmekteyiz” dedi.

Görevi devraldığı tarihte belediyenin 1.574.884.596,96 TL borcu bulunduğunu açıklayan Burcu Köksal, gelir bütçesinin 502.765.574,94 TL, gider bütçesinin ise 506.994.748,07 TL olduğunu belirtti. Bütçe açığını dengelemek için stratejik planlama esaslı bütçeleme yaptıklarını söyleyen Köksal, ayrıca, borç tablosunu şehrin çeşitli yerlerine asarak vatandaşların bilgi sahibi olmalarını sağladıklarını ifade etti.

"Trafik yoğunluğu konusunda uzmanlardan görüş alıyoruz"

Trafik Kontrol Merkezi tarafından akıllı kavşaklarda, şehrin trafik yoğunluğunu azaltacağını düşündükleri alternatif yol ve caddelerde bir takım denemeler yaptıklarını açıklayan Köksal; “Konusunun uzmanı akademisyenlerle ekip arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyor. Otobüs- minibüs yolu uygulaması ile belki birkaç caddede yoğunluğu azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Dediğim gibi denemelerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor. Olgunlaşınca, kamuoyu ile konunun paydaşlarını bir araya getirip fayda, maliyet, verimlilik konularını birlikte değerlendirip, en güzel çözümü üretme kararlılığındayız” dedi.

“Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık”

Hayata geçirecekleri Bilgi Evi’nde; terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin ismini yaşatacaklarını dile getiren Burcu Köksal “Toplumcu belediye uygulamalarını şehrimizle tanıştıracağız demiştim. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak zor günler geçirdiği bu zamanlarda belediye olarak yanlarında olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu. Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yönelik su tarifelerinde yüzde 85 indirim yapıldığını hatırlatan Köksal, sosyal tesislerde ise yüzde 35 ile 45 arasında indirime gittiklerini dile getirdi.

“Kadrolarımızda liyakati esas aldık”

Afyonkarahisar Belediyesi’nde oluşturduğu kadroları liyakatı esas alarak sağladıklarına dikkat çeken Burcu Köksal; “Belediyemizin birçok ihtiyacını gidermek için mesai mefhumu dinlemeden Afyonkarahisar Belediyesi ailemle çalışmaya devam ediyorum. Belediyemizde oluşturduğumuz ekibi, liyakati esas alarak sağladık. Yer değişikliklerini kişinin verimine, tahsiline göre yapmaya özen gösterdik. İşini layıkıyla yapan hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık” diye konuştu.

“Elektirikli otobüs almak istiyoruz”

Belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm, Uzlaştırma ve Proje Birimi aracılığıyla kaçak yapılar ve imar kirliliği konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Burcu Köksal, sözlerine şöyle devam etti: “Kaçak yapılar ve imar kirliliği ile ilgili ciddi çalışmalar ve yaptırımlar uyguluyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Kentsel Dönüşüm, Uzlaştırma ve Proje Birimi aracılığıyla geniş kapsamlı çalışmalar yapacağız. Bunun yanı sıra belediyemize elektrikli otobüs kazandırmak istiyoruz. Çünkü mevcut güzergahlara ilave otobüs eklememiz gerekiyor. Bunu almamız genelge gereği bakanlık iznine tabi. Bakanlık yetkililerinden izin isteyerek bunu yapmak elzem. Önümüzdeki hafta ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara’da olacağım. Vatandaşlarımız bizden bu ve benzeri alanlarda da hizmet bekliyor.”