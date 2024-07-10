TDM Bilişim, güvenilir bir sağlık ekosistemi oluşturmayı hedefliyor

ESKİŞEHİR

Geliştirdikleri TDM Clinic Dijital Sağlık Platformu’nun online muayene ve kişisel sağlık ajandası oluşturma imkanı sunan yenilikçi bir platform olarak dikkat çektiğini belirten TDM Bilişim Genel Müdürü Ali Yıldız, kullanıcıların tansiyon, şeker, boy ve kilo gibi takip gerektiren sağlık ölçümlerini platforma kaydederek bu bilgileri doktorlarıyla paylaşabildiğini söyledi. Bu özellikler sayesinde hastaların sağlık durumlarının daha etkin bir şekilde takip edilebildiğini açıklayan Yıldız, “Platformumuzun sunduğu çoklu dil desteği sayesinde yabancı hastalar da uzman doktorlardan hizmet alabiliyor" diyerek platformun uluslararası kullanım potansiyeline dikkat çekti.

Platformun tıbbi ikinci görüş hizmeti ile de önemli bir hizmet sunduğunu sözlerine ekleyen Yıldız, “Daha önce tanı konmuş hastalar, tetkik sonuçlarını platform üzerinden paylaşarak uzmanlardan ikinci bir görüş alabiliyor. Bu özellik, hastaların doğru ve hızlı tedavi almalarına olanak tanıyor. Tıbbi ikinci görüş hizmetimiz, hastaların tedavi süreçlerinde daha bilinçli kararlar almasını sağlıyor" diye konuştu. Sağlık profesyonellerinin platform üzerinde tedavi şablonları oluşturarak danışanları için kişiye özel düzenlemeler yapabildiğini de vurgulayan Ali Yıldız, bu şablonlar üzerinden danışanlarına tedavi planlarını sunan doktorların hastaların tedavi süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebildiğinin altını çizdi. Yıldız, platformun sağlık profesyonellerine danışanlarına daha organize ve kişiselleştirilmiş hizmet sunma imkanı verdiğini duyurdu.

19 yıllık deneyime sahip ekipleriyle detaylı ama kullanımı kolay bir platformla hem hastalara hem de sağlık kurumlarına hizmet verdiklerini dile getiren Ali Yıldız, "Platformumuzun en önemli avantajı, zengin özellikler sunmasına rağmen kullanımının son derece kolay olması. Ayrıca sunduğu çoklu dil desteği ile dünya genelinde hastaların uzman hekimlere kendi dillerinde kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Bu, hastaların hızlı tanı almasını ve tedaviye erken başlamasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

Anlık sağlık verisi takibi ile erken müdahale imkanı sunacak

TDM Clinic’in gelecek dönemde cihaz entegrasyonları ile kullanıcıların sağlık verilerini anlık olarak izlemeyi hedeflediğini aktaran Ali Yıldız, “Ayrıca referans değerlerinin dışında seyreden sağlık verisi olması durumunda acil durum prosedürleri çalıştırmayı planlıyoruz. Böylece hastalara veya yakınlarına uyarılar oluşturarak kontrol edilmelerini ve en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmelerini sağlayacağız. Bu özellik, erken müdahale imkanı sunarak ciddi sağlık sorunları yaşanmasının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, ileriki süreçte planladığımız tercümanlık sistemi ile dil bariyerleri aşılarak sağlık profesyonelleri, kendi dillerinde hizmet alamayan hastalara da ulaşabilecek” dedi. Ayrıca platforma entegre edilecek yapay zeka desteği ile sağlık profesyonellerinin tanı koymalarının kolaylaşacağı ve gözden kaçabilecek sağlık verilerinin de bu sayede önüne geçilerek kesin tanı koymaya ciddi destek sunacağını belirten Yıldız, sağlıkta dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

Dijital platformlar sağlık turizmine katkı sağlar

Eskişehir’in ulaşım konusunda sağlık turizmine uzak bir kent görünümünde olmasına rağmen TDM Clinic gibi online sistemler sayesinde şehrin sağlık turizmine katkı sağlanabileceğini kaydeden Yıldız, “Dijital platformlar aracılığıyla Eskişehir'in sağlık kurumları, termal merkezleri ve sağlık sonrası aktiviteleri tanıtılabilir. TDM Clinic uygulamamızla Eskişehir’in sağlık turizmine katkıda bulunacak tüm olanaklarını dijital dünyaya taşıyoruz" şeklinde konuştu.

“Sağlık sektörüne yeni bir soluk getirdik”

TDM Clinic’in sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi kolaylaştıran, kullanıcı dostu ve çok dilli bir platform olarak sağlık sektörüne yeni bir soluk getirdiğini belirten Ali Yıldız, “Sağlık profesyonelleri ve hastalar için geniş imkanlar sunan bu platform, gelecekte sağlık hizmetlerinde daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor. Amacımız, hem hastalara hem de sağlık kurumlarına detaylı ama bir o kadar da kullanımı kolay bir platform sağlamak. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.