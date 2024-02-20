Agrobest Grup, dijital dönüşüm için ilk adımını attı

EKONOMİ / İZMİR

Agrobest Grup, Rise with SAP S/4HANA Projesi'nin başlangıç toplantısı önceki gün Agrobest Grup'un ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Projenin, Agrobest Grup'un iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmesi ve tarım sektöründe dijital dönüşümün önemli bir örneği olması hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Agrobest Grup İcra Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Agrobest, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinin tarım sektöründe en çok güvenilen firmalardan biri konumunda olduğuna dikkat çekerek, “Kurulduğumuz günden bu yana, sürekli olarak büyüyüp gelişerek insanlığa daha fazla katkı sağlamaya çalıştık. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bu büyümenin temelinde ise yeniliklere uyum sağlamak var" dedi. Tüm üretim tesislerini ve yeni yatırımlarını çağın en modern teknolojisi ile oluşturduklarını belirten Eroğlu, "Üretimimizin ve çalışanlarımızın verimliğini artırmak için teknolojinin tüm nimetlerinden, tüm yeniliklerden faydalanıyoruz. SAP programı da bu yeniliklerin bir parçası. Bu yenilik ile işlerimizi daha az hatayla, daha verimli yapacağız. Bu projenin tarım sektöründe dijital dönüşümün önemli bir örneği olacağına inanıyorum" diye konuştu.

‘Bir ilki başaracağız’

SAP S/4 Hana Projesi ile dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Agrobest Grup İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, "İş operasyonları ve verimliliği daha iyi yönetebilmek için modern bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) çözümüne geçiş yapma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda SAP'nin doğru partner olduğunu gördük, güven duyduğumuz için çalışmaya başladık. Partnerimiz Solvia ile bu süreci birlikte başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Projenin bitki koruma sektöründe ilk olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bundan sonraki hedefimiz, uluslararası ölçekte sürdürülebilir bir Agrobest Grup’un temellerini oluşturmak. Ülkemizin bitki koruma ürünleri sektöründeki ilk SAP dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Cloud ERP’si olarak da Türkiye'nin ve dünyanın ilk projelerinden bir tanesini gerçekleştiriyor olacağız. Bu anlamda dünyanın en iyi uygulamalarını iş süreçlerimize uyarlarken ülkemizde ve tarım sektöründe ilkelerden birisini başarmış olacağız” diye konuştu.

“Referans bir proje olacak”

SAP Global Kanallar Satış Direktörü Orkun Dernek de, projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, " Agrobest Grup çok farklı, çok vizyoner, teknolojiyi iyi kullanan bir şirket. SAP olarak iyi bir kumaş sunduğumuza inanıyoruz. Bu kumaşı çok iyi bir terzi olan Solvia'nın dikeceği bir proje başlattık. Dikilecek olan bu elbiseyi çok şık bir şekilde üzerinde taşıyacak bir kurumun olan Agrobest Grup'un karşısındayız. Bugün dönüşümün ilk günü. Bugünden sonra birçok noktada çok daha farklı, çok daha anlamlı, gelecekte adından söz edilecek işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bunun iyi bir referans proje olması için SAP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

“Dönüşüm yolculuğu başladı”

Dönüşümün gerçekleşmesi için Agrobest Grup'a danışmanlık yapacak Solvia şirketi adına açıklamalarda bulunan Solvia Genel Müdürü Serkan Yıldırım ise "Birlikte ortak bir hedefe, güzel bir dönüşüm yolculuğuna başlıyoruz. Agrobest Grup, dünyanın en güncel SAP teknolojilerini kullanarak daha verimli, daha rekabetçi bir üretim sürecine sahip olacak. Solvia olarak bizim bu yolculuktaki misyonumuz Agrobest Grup'un hedeflerine ulaşmasını sağlamak. Bu yolculuk kolay olmayacak, süreç bir yıl boyunca üstün mesailer harcanarak tamamlanacak. Alanında uzman, tutkulu ve dinamik ekip arkadaşlarım bu yolculuğun bir paydaşı olarak sürecin başarıya ulaşması için gereken tüm destekleri sağlayacak" dedi.