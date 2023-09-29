AHBİB üyesi ihracatçılar ödüllerini aldı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen ‘2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, STK başkanları ve ihracatçılar katıldı. Yer aldıkları fuarlarla yeni işbirlikleri oluşturup Türk sektörünü dünyaya tanıttıklarını belirten AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, önümüzdeki ay Almanya Köln’de, 12-14 Kasım’da ise ABD Chicago’daki fuarda yer alacaklarını dile getirdi.

AHBİB olarak uluslararası prestije sahip bir fuara milli katılım organizasyonu düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Veysel Memiş, bulgur ve şekerleme ürün grubu için uzun soluklu bir tanıtım programı başlattıklarını bildirdi. Birliğin 2022 yılında 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini kaydeden Veysel Memiş, “İhracat performansımızı önceki yıla göre yüzde 31 oranında artırma başarısı gösterdik. Bu dönemde 11,47 milyar dolarlık sektör ihracatına yüzde 18 oranında destek verdik. 2023 yılının Ağustos ayında AKİB’e bağlı 8 birlik arasında ihracatını en çok artıran birliğimiz, 2022 ihracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağlayarak 0,94 dolar değere ulaştı. Hedefimiz bu başarıları 2023 yılında artırarak devam ettirmek, sektör ihracatına yüzde 30’un üzerinde destek vermektir” dedi.

Akdeniz bölgesinin küresel ticaretin merkezi konumunda olduğuna işaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise bu yıl yaklaşık 12 milyon ton ürün alımı yapan kurumunun, üreticilere 120 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı. Makarnalık buğdaya ihracat izni verdiklerini anımsatan Ahmet Güldal, Türkiye’nin uzun yıllar sonra özel sektör eliyle Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ülkelerine buğday ihraç ettiğini anımsattı.



Konuşmaların ardından birliğin 2022 yılı ihracat en güçlü desteği veren; Dicle Gıda, Başhan Tarımsal Ürünler, Arbel Bakliyat, Aves Enerji Yağ, Memişoğlu Tarım, ADM Besin, Omnia Nişasta, Durum Gıda, Göymen Food, Armada Gıda, Pioneer Tohumculuk, Tat Nişasta, Akyem Adana Yem, Mirbey Un Gıda, Ekrem Agro Dış Ticaret, Bayramoğlu Kardeşler, Progen Tohum, Soriaco Gıda, Anı Bisküvi, Bifa Bisküvi, Lark Gıda, Modern Çikolata, Şimşek Bisküvi, Özalp Un, Eryağ Erciyes Yağ, Oylum İç ve Dış Ticaret, Öz-Yıl Un, Redruby Gıda firmalarının temsilcilerine ödülleri verildi.