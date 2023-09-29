KSO Başkanı Zeytinoğlu, navlun fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Uluslararası denizcilik veri analiz şirketi Drewry tarafından yayınlanan Dünya Konteyner Endeksi verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zeytinoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“40’lık bir konteynerın ortalama navlun değerinin bin 404 dolara kadar gerilediğini görüyoruz. Bilindiği gibi özellikle de pandemi döneminde, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki konteyner ve taşıma maliyetlerinin yükselmesi, ihracatçılarımıza önemli avantajlar sağlamıştı. Ancak son dönemde, Çin’den Avrupa ülkelerine olan ticarette konteyner fiyatlarının düşmeye devam etmesi, örneğin Şangay-Rotterdam arası navlun değerinin bugün bin 52 dolara kadar inmesi, ihracatımızda ilk sırada yer alan AB pazarına olan rekabetin daha çok artacağına işaret ediyor. Bu rekabet şartlarında, ihracatımızın ağırlıklı olarak karayoluyla yapılmasının sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, daha öncede dile getirdiğimiz gibi, uzun vadede, AB aday ülke statüsüyle AB fonlarından da yararlanarak demiryolu yatırımlarının yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."