Akdeniz Üniversitesi’nde bilimsel başarılar ödüllendirildi

ANTALYA / EKONOMİ

Akdeniz Üniversitesi’nde, bilimsel araştırma ve yayınlarda üstün performans gösteren öğretim üyelerinin başarıları Senato Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üstün performans gösteren öğretim üyeleri teşekkür belgelerini verdi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ve öğretim üyeleri katıldı.

Sağlık Bilimleri, Ziraat, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Su Ürünleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri ve Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanlarındaki H-index’e göre en başarılı sıralamaya sahip öğretim üyeleri, SCI-E dergilerdeki yayın sayılarına göre başarı sıralaması en yüksek olan öğretim üyeleri ile Hukuk, İlahiyat ve Güzel Sanatlar Temel Alanlarındaki yayın sayısı en yüksek öğretim üyelerine Rektör Özkan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren çıktı odaklı, katma değer sağlayacak, nitelikli bilimsel çalışmaların üretilmesine büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, şunları kaydetti.

‘’Bu doğrultuda, bilimsel araştırma projeleri yönergeleri, atama yükseltme kriterleri ve stratejik plan güncellendi ve bilimsel üretimi teşvik eden bir sistem oluşturuldu. Attığımız adımların olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen SCI yayın sayısı 1420’ye yükseldi.Q1 ve Q2 dergilerdeki yayın ortalaması yüzde 75’e çıktı. Uluslararası iş birliğiyle yapılan yayın sayısının yüzde 25’e ulaştığını görmek de bizleri ayrıca memnun etti.”

"Araştırma Üniversitesi olma hedefine inançla ilerliyoruz"

Yayın sayısındaki artışın Akdeniz Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olma hedefine güç verdiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı ‘Araştırma Üniversiteleri’ uygulaması kapsamında aday izleme programına dahil edilen 6 üniversiteden biri olduk. Öğretim üyelerimizin özverileri ve emekleriyle 2 yıl içinde Araştırma Üniversitesi olma hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.